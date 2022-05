Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ao lado do lançamento do mais recente e maior Snapdragon 8+ Gen 1 SoC da Qualcomm, a Asus enviou alguns protótipos muito antigos de seu próximo aparelho de jogos, o ROG Phone 6.

Entre os sortudos o suficiente para colocar suas luvas no novo aparelho foram Android Central e Youtuber Dave2D.

Ambos foram impedidos de compartilhar qualquer informação sobre os recursos de software do dispositivo, e o módulo de câmera traseira foi substituído por uma placa de vidro preto, mas ainda temos que aprender um pouco sobre o monstro dos jogos Android.

Em primeiro lugar, embora o módulo de câmera esteja apagado, podemos ver que é uma mudança bastante dramática em relação ao ROG Phone 5. É um módulo muito maior, que, esperamos, trará algumas melhorias bem-vindas ao conjunto de câmeras adequadas, mas pouco inspiradoras, do ROG Phone 5.

O design do telefone também é bastante marcante, ele transporta algumas das sugestões de design de seus antecessores, mas acrescenta um painel traseiro semi-transparente que exibe alguns dos internos do telefone. Ele também tem a palavra "ousar" embelezada na parte de trás, o que não temos certeza de que será tão popular.

As portas duplas USB-C estão aqui para ficar, assim como a tomada para fones de ouvido. Desta vez, no entanto, parece que o Asus está optando por um design selado, sem grelhas de resfriamento expostas, e uma junta de borracha na bandeja do cartão SIM sugere um grau de impermeabilização.

Naturalmente, a parte mais emocionante sobre o ROG Phone 6 é que ele é alimentado pelo Snapdragon 8+ Gen 1 - o que significa que deve ser um dos telefones Android mais poderosos do mundo.

O Android Central foi capaz de comparar o dispositivo e, sem surpresas, ele bate todos os telefones da geração anterior. A única coisa que o derrotou foi a série iPhone 13 Pro, que gerencia uma pontuação marginalmente maior no teste 3DMark Wild Life Extreme.

Infelizmente, o aumento de eficiência oferecido pelo Snapdragon 8+ Gen 1 não foi capaz de ser testado, e a maior duração da bateria oferecida por este aparelho pode se tornar uma de suas características assassinas.

Ainda não há notícias sobre quando o ROG Phone 6 será lançado, mas estaremos mantendo nossos ouvidos no chão.

Escrito por Luke Baker.