Asus ROG Phone 5s e 5s Pro lançado com Snapdragon 888+ e 18 GB de RAM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus revelou uma versão aprimorada de seu incrível ROG Phone 5, e este vem com um poder de dar água na boca sob o capô.

O ROG Phone 5s e o ROG Phone 5s Pro são incrivelmente semelhantes aos seus antecessores, mas vêm com um processador mais poderoso e estão disponíveis com uma quantidade absurda de RAM.

Especificamente, a Asus trocou a plataforma Snapdragon 888 e substituiu-a pelo Snapdragon 888+ , que tem núcleos primários mais poderosos. O telefone também vem em configurações com até 18 GB de RAM. Esse nível de RAM em um telefone é - francamente - ridículo.

Para o modelo Pro, essa é a única variante de RAM disponível em um modelo que também vem com 512 GB de armazenamento. Já o não Pro, vem em variantes de 8GB, 12GB e 16GB de RAM com 128GB, 256GB ou 512GB de armazenamento também.

A única outra diferença real entre o Pro e o modelo padrão está na parte traseira do telefone. Enquanto o 5s regular tem uma matriz de animação LED colorida na parte traseira, o Pro tem um painel real baseado em AMOLED capaz de animações mais avançadas.

Fora isso, os dois telefones são iguais e praticamente idênticos ao ROG Phone 5 do início do ano. Ambos têm enormes monitores AMOLED de 6,78 polegadas fabricados pela Samsung com taxas de atualização de até 144 Hz e brilho máximo de 1200 nits.

Eles são cobertos com Corning Gorilla Glass Victus para durabilidade, apresentam suporte para HDR10 e HDR10 + e possuem alto-falantes estéreo poderosos com amplificadores especialmente projetados para fornecer excelente áudio.

Não é apenas em processamento e gráficos que o ROG Phone 5s tem muita potência, também está em recursos de bateria. Com uma bateria de 6000mAh, está entre as mais potentes do mercado e pode ser abastecida rapidamente usando um carregamento com fio de 65W.

Há um sistema de três câmeras na parte traseira - o mesmo de antes - com uma câmera primária de 64 megapixels, ultra-wide de 13 megapixels e macro de 5 megapixels.

Você também obtém os mesmos botões de ombro sensíveis ao toque que podem ser programados / mapeados para funções específicas por jogo, mais dois sensores de toque traseiros e uma tela com taxa de amostragem de toque de 360Hz. Em outras palavras, é um telefone feito para jogadores, e se for algo como o ROG Phone 5, será excelente.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 3 Novembro 2021 · A Black Friday é o evento mais vendido do ano e temos todos os detalhes para você aqui.

O ROG Phone 5s da Asus está disponível a partir de hoje na Europa. No Reino Unido, o modelo ROG Phone 5s de 16GB / 512GB custará £ 999, enquanto o modelo Pro de 18GB / 512GB tem um preço de £ 1099 e está disponível para pré-venda.