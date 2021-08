Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus lançou uma nova versão de seu telefone ROG Phone 5 focado em jogos, lançado no início deste ano com o chipset Qualcomm Snapdragon 888. O telefone atualizado, chamado ROG Phone 5S , está estreando ao lado de um modelo ROG Phone 5S Pro.

A gigante da tecnologia taiwanesa está lançando seus mais novos telefones para jogos em Taiwan. Ambos ostentam telas FHD + AMOLED de 6,78 polegadas com uma taxa de atualização de 144 Hz e suporte para uma taxa de amostragem de toque de até 300 Hz e latência de toque de 24,3 ms. A versão Pro inclui o chipset Qualcomm Snapdragon 888+, até 18 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento. O ROG Phone 5s começa em 16GB / 256GB.

Asus

Seu design é semelhante ao ROG Phone 5, completo com um logotipo ROG com iluminação RGB e proteção Corning Gorilla Glass Victus. Outros recursos incluem suporte dual SIM (nano + nano), alto-falantes frontais Linear 12x16mm duplos de 7 magnetos com som GameFX e Dirac HD, microfones quádruplos com tecnologia de redução de ruído Ozo e um conector de áudio de 3,5 mm.

Ah, e há um sensor de impressão digital no display.

Você também pode encontrar sensores ultrassônicos para AirTrigger 5, detecção de pressão de punho, suporte para Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou e NFC e uma bateria de 6000mAH com 65W HyperCharge de carregamento rápido via porta USB Type-C.

Quanto à fotografia, os telefones oferecem uma câmera traseira de 64 megapixels com um sensor Sony IMX686 (tamanho de pixel de 0,8 μm, abertura f / 1.8) emparelhada com uma câmera de 13 megapixels (câmera ultralarga de 125 graus com abertura f / 2.4) e um sensor macro de 5 megapixels (com abertura f / 2.0).

Há uma câmera frontal de 24 megapixels (com tamanho de pixel de 0,9 µm e abertura de f / 2.0).

Finalmente, ambos os modelos executam o sistema operacional Android 11 com ROG UI.

Asus

Se alguma dessas coisas lhe interessar, o Asus ROG Phone 5s começa com NT $ 29.990 (cerca de $ 1.077) e vai até NT $ 33.990 (cerca de $ 1.221). Ele vem nas cores Phantom Black e Aurora White. O ROG Phone 5s Pro custa NT $ 37.990 (cerca de US $ 1.365) e vem apenas na cor Phantom Black.

A versão Pro também traz um AeroActive Cooler 5 na caixa. Ambos os modelos foram lançados em Taiwan e começam a ser comercializados a partir de 24 de agosto de 2021.

