(Pocket-lint) - A Asus parece estar desenvolvendo uma nova versão de seu telefone voltado para jogos , o ROG Phone 5 , lançado no início deste ano com o chipset Qualcomm Snapdragon 888. O modelo atualizado, no entanto, que se acredita ser chamado de ROG Phone 5S, pode incluir um Snapdragon 888 Plus.

O ROG Phone 5S apareceu recentemente na lista de produtos de um varejista online chinês AliExpress , revelando que poderia vir com 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento ou 18 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, bem como uma bateria de 6.000mAh com carregamento rápido de 65W e o Snapdragon 888 Plus. Lembre-se de que quando a Qualcomm lançou o Snapdragon 888 Plus no verão passado, a Asus sugeriu que o chipset viria para um novo telefone ROG.

O ROG Phone 5S, que está disponível para pré-encomenda no AliExpress, não inclui uma data de lançamento, mas apresenta uma única opção de cor preta. Tudo isso nos leva a acreditar que o telefone pode ser lançado mais cedo ou mais tarde. Ainda não sabemos sobre a tela, câmeras ou dimensões, mas considerando que é um upgrade S, pode-se supor que não será muito diferente do modelo do ano passado. Suspeitamos que terá uma tela AMOLED de 144 Hz, pelo menos.

A Asus ainda não anunciou oficialmente o ROG Phone 5S, então leve tudo aqui com uma pitada de sal. Talvez tenhamos notícias da empresa em breve.

