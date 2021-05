Asus Zenfone 8 Flip oficial: As melhores câmeras selfie do mercado?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus anunciou a versão 2021 de seu smartphone que oferece uma tela totalmente livre de entalhes ou furos, graças à câmera flip-up.

O Zenfone 8 Flip é um telefone de primeira linha, em que as três câmeras na parte traseira do telefone podem girar para a frente, tornando-o uma proposta atraente para aqueles que querem ótimas selfies.

Há uma carcaça de "metal líquido", bem como um motor aprimorado com um eixo de saída forte de 50 por cento, testado para 300.000 inversões de acordo com a Asus . Você pode ter todas as câmeras voltadas para você ou pode ajustar o ângulo para obter exatamente a foto que deseja.

As câmeras são compostas de uma câmera principal Sony IMX686 de 64 megapixels, Sony IMX363 de 12 megapixels ultra-wide e uma câmera de 8 megapixels com zoom ótico 3x.

O sensor AG significa que, se você deixar cair o telefone, a câmera se guardará sozinha.

Há uma grande tela de 6,67 polegadas, vendida com a vantagem de poder usar todos os pixels, em vez de ter um furo no conteúdo. É AMOLED, oferece resolução full HD + e taxa de atualização de 90Hz.

O telefone é o Qualcomm Snapdragon 888 5G , o que significa que você está obtendo um alto nível de desempenho, com 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento - e suporte para microSD.

Não há como evitar o fato de que este é um telefone grande e há uma grande bateria de 5000mAh para mantê-lo funcionando durante todo o dia. Dada a forma como a tela é configurada com essas câmeras, o flip provavelmente será popular entre aqueles que amam consumir conteúdo, talvez assistir a vídeos em trânsito ou querer jogar sem furos.

O Asus Zenfone 8 Flip também tem uma boa relação qualidade / preço, começando em £ 699 / € 799, mais barato do que muitos telefones deste tamanho com este hardware.

Escrito por Chris Hall.