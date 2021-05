Especificações e fotos do Asus Zenfone 8 e 8 Flip vazaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus em breve revelará seus dois novos modelos Zenfone para 2021, mas renderizações e especificações já vazaram.

O Asus Zenfone 8 será anunciado no dia 12 de maio - durante um evento online confirmado pela própria empresa . Um Asus Zenfone 8 Flip - apresentando o retorno da unidade de câmera flip-up, também é esperado.

Ambos os aparelhos são projetados para rodar no processador Qualcomm Snapdragon 888, com 91Mobiles alegando que a câmera 8 Flip pode mudar de um módulo voltado para trás para um voltado para frente para selfies. É muito parecida com a câmera do Zenfone 7 do ano passado (como você pode ver na imagem acima).

A 91Mobiles também afirma ter conseguido renderizações oficiais. Eles mostram que um modelo mais padrão sem a câmera flip estará disponível desta vez.

Será menor que o 8 Flip, com tela FHD + de 5,92 polegadas, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Diz-se que vem com uma câmera dupla fixa na parte traseira, com um sensor principal de 64 megapixels e macro de 12 megapixels. Haverá uma bateria de 4.000 mAh dentro, suportando carregamento rápido de 30W.

O Zenfone 8 Flip terá uma tela FHD + AMOLED de 6,67 polegadas muito maior com uma taxa de atualização de 90Hz. Ele também contém 8 GB de RAM, mas com um aumento de 256 GB de armazenamento.

A unidade de câmera giratória abrigará um sensor principal de 64 megapixels, 8 megapixels para telefoto e 12 megapixels para macro.

Diz-se que a bateria tem 5.000 mAh e também suporta um carregamento rápido de 30W.

Saberemos mais no dia 12 de maio, durante o evento.

Escrito por Rik Henderson.