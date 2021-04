Asus confirma o lançamento do Zenfone 8: Marque em seus calendários para 12 de maio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus confirmou oficialmente que seu próximo Zenfone será lançado em 12 de maio. Isso significa que temos um pouco mais de algumas semanas para esperar até descobrirmos exatamente o que o Zenfone 8 tem reservado para nós.

No teaser de lançamento, a Asus oferece algo com o slogan Grande em desempenho. Tamanho compacto . Isso sugere claramente que devemos esperar um telefone poderoso, mas talvez um que não seja tão grande quanto alguns dos outros carros-chefe do Android no mercado.

Exatamente o quão compacto será, ninguém sabe. Duvidamos que qualquer fabricante de Android seguiria o caminho do ultracompacto iPhone 12 mini , mas talvez algo mais alinhado com o tamanho do Pixel 5 pudesse fazer sentido.

É uma mudança interessante da Asus. No passado, seu Zenfone nem sempre foi tão pequeno. Por exemplo, o Zenfone 7 Pro tem uma tela de 6,67 polegadas e pesa mais de 200 gramas.

Claro, outra coisa que vale a pena notar sobre a linha Zenfone é que ele tem sido um telefone incomum quando se trata de câmeras.

Suas telas - nas últimas gerações - não tinham nenhum entalhe ou recorte para a câmera selfie. Em vez disso, o sistema de câmera principal da parte de trás vira, permitindo que você tire selfies tão boas quanto todas as outras fotos que você tirar.

Ainda estamos para ver se isso continua com a série 8, mas felizmente não falta muito até descobrirmos. O evento começa às 18h BST (19h CEST / 13h EST) do dia 12 de maio.

Escrito por Cam Bunton.