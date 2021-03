ROG Phone 5 vem em edições regulares, Pro e Ultimate, até espantosos 18 GB de RAM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus anunciou a nova versão de seu telefone dedicado para jogos, o ROG Phone 5 . Haverá várias versões diferentes deste telefone, com três variantes do dispositivo regular - e uma versão Pro e Ultimate também.

Todos os dispositivos compartilham um design semelhante, vindo em preto ou branco, com uma bandeja SIM contrastante na lateral. A parte traseira do telefone recebe uma área RGB, com iluminação para permitir que você personalize e receba notificações desse logotipo.

Mas é apenas o telefone normal que tem o logotipo RGB, com as versões Pro e Ultimate recebendo um display ROG Vision RGB na parte traseira que pode fazer uma carga completa, como mostrar logotipos e outras animações. Você poderá usar o software Armory Crate para personalizar e controlar essas áreas RGB.

Todos os dispositivos assentam no Qualcomm Snapdragon 888 5G com toda a potência que você deseja. Essa é uma ótima base, mas o ROG Phone 5 oferece diferentes níveis de RAM, dependendo do dispositivo que você escolher.

A versão regular do ROG Phone 5 começará com 8/128 GB por € 799, depois aumentará para 12/256 GB por € 899 e, finalmente, oferecerá 16/256 GB por € 999.

O ROG Phone 5 Pro virá com 16 / 512GB e custará € 1199, enquanto o ROG Phone 5 Ultimate terá incríveis 18 / 512GB custará € 1299 - mas isso também vem com uma caixa de presente cheia de guloseimas.

A tela OLED fornecida pela Samsung Display roda a 144 Hz e chega a 6,8 polegadas, embora o telefone seja apenas 2 mm mais alto que a versão anterior. É encimado por Gorilla Glass Victus para proteção. As câmeras são basicamente as mesmas do telefone anterior, com uma câmera principal de 64 megapixels, juntamente com lentes macro e ultra-wide.

Há uma bateria de 6000mAh, dividida em duas células, com suporte para carregamento de 65W, com a promessa de que vai durar mais que concorrentes líderes como o Xiaomi Mi 11 ou Samsung Galaxy S21 Ultra quando estiver jogando jogos líderes. Há duas portas Tipo C no telefone, uma na parte inferior e outra na lateral.

Uma câmara de vapor 3D e uma folha de grafite estão no lugar para ajudar no resfriamento, enquanto o SoC - sistema no chip - foi movido para o centro do telefone, em vez de ficar em uma extremidade como em telefones normais. Vimos um movimento semelhante no Legion Phone Duel , com a vantagem de que você pode adicionar um ventilador acessório para resfriar diretamente o SoC, fixando-o na parte traseira do telefone.

Existem dois alto-falantes estéreo, bem como um conector de fone de ouvido de 3,5 mm, equipado com um DAC e deck AudioWizard para personalizar o áudio de acordo com sua preferência. No topo do áudio, há um mecanismo tátil que pode adicionar algum feedback tátil, por exemplo. para lhe dar uma sensação mais envolvente nos jogos de tiro.

Para aumentar o desempenho do seu jogo, além do hardware principal, há uma gama completa de controles de movimento que você pode mapear para pressionar o botão, o que significa que você pode usar um gesto para realizar funções específicas do jogo - bem como gatilhos aéreos no parte superior do telefone, permitindo toques na moldura do telefone em vez de usar os botões na tela.

O ROG Phone 5 Pro e Ultimate expandem esta oferta adicionando mais duas áreas de toque na parte traseira do telefone para que você possa adicionar mais botões.

Certamente há muita coisa acontecendo no ROG Phone 5, além de ser um dispositivo Android 11. A boa notícia é que ele estará amplamente disponível (preços completos e datas ainda a serem confirmadas), e o dispositivo básico é acessível, mas ainda oferece bastante potência.

Escrito por Chris Hall.