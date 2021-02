ROG Phone 5 passa pelo DXOMARK, confirmando várias especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não houve falta de vazamentos em torno do futuro ROG Phone 5 , mas graças a um relatório da DXOMARK, temos muito mais informações confirmadas sobre este novo telefone para jogos.

Por relatório, não queremos dizer uma seleção de rumores: não, a DXOMARK tem um modelo de produção do ROG Phone 5 para teste e já publicou os resultados para áudio.

Começando com esses resultados, o DXO diz que o ROG Phone 5 está no topo da lista para reprodução e gravação, batendo o Xiaomi Mi 10 Pro , o que imaginamos ser o motivo da Asus ter ficado feliz com o DXOMARK em publicar esses resultados antes do lançamento do telefone em 10 de março .

Está incluída uma imagem de alta qualidade do telefone, frente e verso. Isso coincide com os vazamentos anteriores da TENAA, a agência de certificação, e mais uma vez nos dá uma boa olhada na decoração em estilo RGB no verso. Isso vai ser divertido.

DXO também confirma que há um Qualcomm Snapdragon 888 , que há dois alto-falantes frontais e uma configuração de microfone quádruplo. Há também uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, portanto, o áudio é bem suportado.

Você pode encontrar todos os detalhes sobre a pontuação de áudio no site da DXO através do link abaixo - mas a imagem também nos mostra mais detalhes sobre aquela câmera.

Os detalhes abaixo da câmera dizem "64MP quad bayer". Isso confirma um sensor de 64 megapixels na câmera principal. Isso sugere que é uma configuração de câmera semelhante ao ROG Phone 3 , que também tinha um sensor Sony IMX686 de 64 megapixels, junto com câmeras ultra-wide e macro.

Os detalhes sobre a câmera continuam escassos, mas descobriremos todos os detalhes em 10 de março - assumindo que a DXOMARK não publique mais detalhes.

Escrito por Chris Hall.