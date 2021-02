Asus ROG Phone 5: Como assistir ao evento de lançamento de 10 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Asus ROG Phone 5 é o telefone para jogos de quarta geração da marca taiwanesa, com lançamento previsto para março.

Então, o que você pode esperar deste próximo dispositivo de jogo para diferenciá-lo da concorrência, e como você pode assistir ao evento de revelação?

A revelação do Asus ROG Phone 5 acontecerá em 10 de março de 2021. A hora foi confirmada como 19:00, horário de Taipei (UTC + 8). Aqui estão os horários globais para que você saiba quando entrar em sintonia:

Costa Oeste dos EUA: 03:00 (PT)

Costa Leste dos EUA: 06:00 (ET)

Reino Unido: 11:00 (GMT)

EU: 12:00 (CET)

Índia: 13:30 (IST)

A Asus confirmou que fará o streaming do lançamento de Taipei para o mundo. No entanto, não há um link de vídeo ainda - apenas um link para um lembrete de calendário na página oficial do ROG.Asus.com .

Já temos um recurso detalhando os rumores do ROG Phone 5 , para dar a você um mergulho mais profundo sobre o que esperar do telefone.

Alguns dos recursos que mais chamam a atenção incluem a expectativa de um display secundário na parte traseira do telefone, um display principal com taxa de atualização de 144 Hz e uma plataforma Qualcomm Snapdragon 888 de especificação superior.

Escrito por Mike Lowe.