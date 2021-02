Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A última iteração da Asus de seu aparelho específico para jogos - pensado para ser o Asus ROG Phone 5 - agora apareceu no Geekbench.

Isso segue várias listagens de vazamentos de imagens e certificações de comunicações, cada uma sugerindo que o lançamento deve ser em breve.

A postagem no Geekbench, que foi descoberta pelo usuário do Twitter Abhishek Yadav, revela que o próximo telefone será executado em um processador Qualcomm Snapdragon 888 e 16 GB de RAM.

Asus Rog 5 localizado no geekbench com 16 GB de RAM.

-snapdragon 888

-android 11

-snapdragon 888

-android 11

-16 GB Ram

Ele também virá com o Android 11 pronto para uso.

A postagem também revela algo sobre o nome. Por semanas, não se sabe se a Asus vai pular o ROG Phone 4 e optar diretamente pelo 5. Agora parece que é esse o caso.

A lista do Geekbench é para um dispositivo com o número do modelo 1005DA. Considerando que o Asus ROG Phone 3 tinha a designação 1003D, isso corresponde à especulação de que o acompanhamento é chamado Asus ROG Phone 5.

O número 4 é considerado azar em alguns países asiáticos, o que pode ser o motivo da guinada.

Rumores anteriores sugeriam que o novo telefone - seja qual for o nome - terá uma tela de 6,78 polegadas, duas baterias de 3.000 mAh e será semelhante ao seu antecessor em aparência e unidade de câmera.

