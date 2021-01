Asus ROG Phone 4 ou 5: Data de lançamento, rumores e tudo que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus anunciou o ROG Phone 3 em julho de 2020, mas os rumores para o próximo telefone para jogos da Asus já começaram.

Houve até uma provocação oficial para o novo telefone, então aqui está tudo o que você precisa saber sobre os vazamentos e detalhes até agora. Atualmente não se sabe como o novo telefone se chamará, mas a Asus pode pular o 4 e ir direto para o 5.

O ROG Phone 3 foi lançado em julho de 2020, mas levou algum tempo para ser lançado internacionalmente - ele não chegou aos EUA até outubro de 2020.

Graças a uma provocação oficial do novo aparelho, sabemos que o ROG Phone 4 ou 5 (nome a ser confirmado) será lançado em breve. Suspeitamos que poderia aparecer no MWC Shanghai em fevereiro de 2021, com o evento na China avançando vários meses e o evento na Espanha atrasado até junho.

Não houve nenhum vazamento em torno da construção do próximo ROG Phone. Dado que a versão anterior foi lançada recentemente, não esperamos uma mudança dramática no design - e é provável que a Asus queira continuar usando a mesma gama de acessórios em ambos os dispositivos.

A única imagem que temos é do teaser, que mostra uma tela praticamente sem moldura, o que realmente não nos diz muito.

Não houve vazamentos substanciais em torno da nova tela, mas não esperaríamos uma grande mudança em relação ao dispositivo anterior. Isso veria um painel AMOLED de 6,59 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz, amostragem de toque de 270 Hz e um acabamento plano.

Anteriormente, a resolução era Full HD + e esperávamos o mesmo no próximo ROG Phone.

Qualcomm Snapdragon 888

8 GB de RAM

O ROG Phone 4/5 deve ser executado no hardware mais recente da Qualcomm, o Snapdragon 888. Isso é esperado de um telefone para jogos onde o foco está em potência e desempenho. Os benchmarks vazados sugerem que o Snapdragon 888 estará a bordo junto com 8GB de RAM.

É provável que existam versões avançadas do telefone, assim como há para o ROG Phone 3, então esperamos até 16 GB de RAM.

Anteriormente, a bateria era de 6000mAh e esperávamos que ela permanecesse, junto com o carregamento rápido.

Esperamos que este telefone seja lançado com Android 11.

Há um resumo de todos os vazamentos em torno do ROG Phone 4 ou 5.

Um teaser oficial da próxima geração do ROG Phone apareceu no Weibo.

As pontuações de benchmarking Geekbench e HTML5 apareceram para um novo dispositivo Asus que se acredita ser o próximo ROG Phone.

Escrito por Chris Hall.