Asus ROG Phone 5: Data de lançamento, rumores e tudo que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus anunciou o ROG Phone 3 em julho de 2020, mas rumores sobre o próximo telefone para jogos da Asus aumentaram e parece que estamos perto do lançamento do novo telefone Asus.

Houve até uma provocação oficial para o novo telefone, então aqui está tudo o que você precisa saber sobre os vazamentos e detalhes até agora.

Lançamento do MWC Shanghai?

Há rumores de que atingirá a Índia em março

O ROG Phone 3 foi lançado em julho de 2020 e levou algum tempo para ser lançado internacionalmente - ele não chegou aos EUA até outubro de 2020.

Graças a uma demonstração oficial do novo dispositivo, sabemos que o ROG Phone 5 será lançado em breve. Suspeitamos que ele poderia aparecer no MWC Shanghai em fevereiro de 2021, com o evento na China avançando vários meses e o evento na Espanha atrasado até junho.

Um vazamento sugeriu que ele estará disponível na Índia em março, o que se encaixaria com um lançamento no final de fevereiro.

172,83 x 77,2 x 10,2 mm

Visor secundário na parte traseira do telefone

Semelhante ao ROG Phone 3

Com a versão anterior deste telefone lançada apenas em julho de 2020, não esperamos grandes mudanças e os primeiros vazamentos alegando ser o ROG Phone 5 mostram que ele segue um design familiar. Há alguns detalhes interessantes, entretanto.

Parece que pode haver um display secundário na parte de trás do telefone, provavelmente para ação RGB ou para mostrar gráficos relacionados a jogos. Parece que isso será gerenciado por um sistema ROG Vision, onde você pode personalizar o que é mostrado neste visor. Graças a um breve vazamento de um protótipo por meio de um GIF, o vimos mostrando um lema relacionado a jogos, além de um ícone de telefone, então imaginamos que também estará vinculado a notificações.

Também há um botão na base do lado esquerdo do telefone, que parece ser um botão de inicialização dedicado para acessar seus jogos.

De frente não vimos muito, além da imagem oficial do teaser mostrando uma moldura estreita e o gif mostrando a câmera frontal na moldura na parte superior do telefone.

6,78 polegadas, Full HD +

Amostragem de toque de 144 Hz, 270 Hz?

AMOLED

De acordo com detalhes registrados na TENAA, o ROG Phone 5 virá com uma tela de 6,78 polegadas, maior do que o ROG Phone 3. Esperamos que ele mantenha o painel AMOLED com taxa de atualização de 144 Hz, amostragem de toque de 270 Hz - embora isso poderia aumentar para coincidir com a amostragem de 480Hz encontrada no Xiaomi Mi 11 - e um acabamento plano.

Anteriormente, a resolução era Full HD + e esperávamos o mesmo no próximo ROG Phone, e parece que também pode suportar HDR10 + para visuais otimizados.

Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB de RAM

65 W carregando carregamento com fio

Bateria de 6000mAh

O ROG Phone 5 deve ser executado no hardware mais recente da Qualcomm, o Snapdragon 888. Isso é esperado de um telefone para jogos onde o foco está na potência e no desempenho. Os benchmarks vazados sugerem que o Snapdragon 888 estará a bordo junto com 8GB de RAM.

É provável que haja versões avançadas do telefone, assim como há para o ROG Phone 3, então esperaríamos até 16 GB de RAM em outras versões, e ambas tiveram vazamento de marcas de praia via Geekbench.

Graças à certificação, está confirmado que haverá uma bateria de 6000mAh - pensada para ser do tipo dual cell - com suporte para carregamento de 65W.

Esperamos que este telefone seja lançado com Android 11.

Há um resumo de todos os vazamentos em torno do ROG Phone 5.

Um pôster no Weibo confirmou o nome ROG Phone 5, conforme previsto, novamente sugerindo que o lançamento está se aproximando.

Um vazamento sugeriu que o ROG Phone 5 estará disponível na Índia em março , o lançamento será em breve.

Uma visita ao Geekbench sugere Snapdragon 888 e 16 GB de RAM para o ROG Phone 5.

Graças a uma listagem no TENAA, agora vimos imagens do novo telefone, bem como a confirmação de algumas especificações.

Um dispositivo que se pensava ser o novo ROG Phone passou pela certificação , sugerindo que está próximo do lançamento. A certificação confirma alguns detalhes da bateria.

Um vídeo muito rápido do próximo ROG Phone apareceu no Weibo , claramente um dispositivo de pré-lançamento.

Uma imagem que afirma ser do novo ROG Phone aparece online.

Um teaser oficial da próxima geração do ROG Phone apareceu no Weibo.

As pontuações de benchmarking Geekbench e HTML5 apareceram para um novo dispositivo Asus que se acredita ser o próximo ROG Phone.

Escrito por Chris Hall.