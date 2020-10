Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente telefone da Asus, o ROG Phone 3, já está disponível para compra nos EUA. Apresentando um chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus, uma tela OLED HDR de 6,59 polegadas (taxa de atualização de 144 Hz), 512 GB de armazenamento (UFS 3.1 ROM), uma bateria de 6.000 mAh e suporte para 5G, é a potência de um dispositivo móvel de jogos.

Você pode obter o ROG Phone 3 em um dos dois modelos. Existe um modelo de $ 1.000 com 12 GB de RAM, enquanto o outro modelo custa $ 1.100 e tem 16 GB de RAM. Isso significa que eles custam US $ 100 a US $ 200 a mais do que o telefone ROG do ano passado, mas você está adquirindo um dispositivo com mais RAM do que na maioria dos carros-chefe.

A Asus disse que os botões do sensor de movimento do telefone, ou AirTriggers, que oferecem uma experiência de botão de ombro, foram atualizados e agora oferecem a opção de mapear uma ação ao agitar o telefone. A Asus também está lançando acessórios para jogos, incluindo um gamepad de $ 150 e um Dock TwinView.

Também há um novo acessório de ventoinha, chamado AeroActive Cooler 3, para ajudar a compensar o calor gerado pela CPU e pelo chipset. Para mais informações sobre o dispositivo, incluindo todos os recursos e especificações e como eles melhoram o antecessor do Rog Phone 3, verifique o guia detalhado do Pocket-lint aqui.

Ambos os modelos do Asus ROG Phone 3 estão agora disponíveis para compra no site da Asus nos EUA , assim como os novos acessórios do telefone.

Escrito por Maggie Tillman.