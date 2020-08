Lançado o Asus Zenfone série 7, completo com câmera tripla flip-up

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Asus retirou os envoltórios de sua última série de telefones Zenfone em um evento de lançamento realizado em Taiwan, e o último traz aquela intrigante câmera flip da geração anterior , mas aumenta a vantagem quando se trata de especificações e número de câmeras.

Existem dois telefones na série: Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro, e ambos são notavelmente semelhantes, mas a única diferença real é o armazenamento e a RAM disponíveis no 7 Pro.

Sem dúvida, será essa câmera flip-out que se tornará o principal ponto de discussão deste telefone e, desta vez, a Asus o equipou com um sistema de três câmeras.

O sistema triplo é composto por uma câmera primária de 64 megapixels com abertura f / 1.8 e estabilização ótica de imagem. Ele é acompanhado por uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels e uma câmera com zoom óptico de 3x (com zoom digital de até 12x).

Ser uma câmera retrátil significa usar essas mesmas três câmeras para selfies, mas também permite tirar fotos em ângulos incomuns e ainda ser capaz de enquadrar sua foto usando a tela.

Por dentro, ele tem todas as especificações que você esperaria de um carro-chefe: um processador Snapdragon 865+, LPDDR5 RAM e armazenamento flash UFS 3.1. O modelo padrão tem 128 GB de armazenamento com 6 GB ou 8 GB de RAM. O Pro tem 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM.

Com a câmera fazendo uso de uma câmera flip-up para selfies, não há obstrução na tela. Sem entalhe, sem corte de câmera. Apenas um grande painel AMOLED de 6,67 polegadas com engastes estreitos ocupando 92 por cento da área de superfície disponível.

Ele também tem algumas especificações de tela impressionantes. É um painel AMOLED de 90 Hz com resposta de toque de 200 Hz e tempo de resposta de 1 ms. Ele também possui certificação HDR compatível com Amazon, YouTube e Netflix.

Quanto à energia da bateria, a Asus é tão generosa como sempre oferecendo uma grande bateria de 5.000 mAh que pode durar até dois dias, e quando ela acabar, você terá 30W de carregamento rápido para cuidar de recarregá-la com suporte para Power Delivery e Carga rápida 4.0.

Em termos de software, está executando o ZenUI no topo do Android 10 , mas ao contrário de iterações mais antigas, esta versão é muito mais parecida com o Android padrão. É uma experiência de software mais limpa.

Convertendo a moeda local de Taiwan (onde o telefone é lançado primeiro) para o dólar americano, o preço do Zenfone série 7 é aproximadamente o que você esperaria de um carro-chefe moderno. O Pro está girando em torno da marca de US $ 1.000, com o modelo padrão em torno de US $ 750 para a menor capacidade de armazenamento.

Os telefones da série Zenfone 7 chegarão à Europa em 1º de setembro, no entanto, a Asus nos informou que seu lançamento não está previsto para o Reino Unido e também não chegará aos mercados da América do Norte, de acordo com o Engadget .

Escrito por Cam Bunton.