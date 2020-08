Asus Zenfone 7 revelado em fotos práticas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora a Asus tenha confirmado que anunciará o Zenfone 7 em 26 de agosto , o novo telefone vazou por completo graças a imagens interativas que aparecem online.

A maioria dessas imagens vem do Weibo - e também há relatos de um vídeo prático completo também - embora tenhamos visto apenas capturas desse vídeo (abaixo), em vez do próprio vídeo.

Há uma câmera flip-up como na Zenfone 6, desta vez com três lentes que irão girar de serem as câmeras traseiras para as frontais quando você precisar tirar uma selfie.

Isso tem a vantagem adicional de deixar a tela livre de entalhes ou orifícios para uma boa visão clara.

Essa tela é considerada uma resolução de 6,4 polegadas de 2340 x 1080 pixels e essas câmeras são consideradas uma tela principal de 64 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels e telefoto de 8 megapixels.

Já tínhamos confirmado que o Zenfone 7 seria alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 865 e estamos procurando 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, embora outras versões também sejam esperadas.

Uma bateria de 5000mAh deve alimentar todo o pacote.

Também esperamos ver um modelo Asus Zeonfone 7 Pro, equipado com o Snapdragon 865+ atualizado, embora esperemos mais algumas diferenças para se qualificar para o nome Pro do que apenas um pequeno impacto na CPU.

O Asus Zenfone 7 será anunciado em Taiwan em 26 de agosto.

Escrito por Chris Hall.