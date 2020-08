Asus Zenfone série 7 será lançado em 26 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima geração de dispositivos Zenfone será lançada em breve e - graças a uma contagem regressiva de vídeo de transmissão ao vivo - agora sabemos quando está pousando.

A Asus revelou silenciosamente que sua série Zenfone 7 será - finalmente - lançada em 26 de agosto. É uma série de telefones esperada há algum tempo, desde que a Qualcomm anunciou que seus mais recentes processadores o equipariam, em fevereiro.

A contagem regressiva na página do stream de vídeo, publicada pelo canal oficial da Asus Taiwan no YouTube, revela que o lançamento acontecerá às 07:00 BST desse dia.

Quanto às especificações e recursos, não houve um grande burburinho de pré-lançamento em torno do telefone. A inclusão da palavra Série na data de lançamento confirma virtualmente que haverá mais de um dispositivo na série.

Esperamos que pelo menos um desses telefones seja o carro-chefe poderoso e este - nós sabemos - será alimentado pelo processador Snapdragon 865.

Será interessante ver se ele tem algum recurso peculiar de destaque. Se for parecido com o modelo do ano passado, com sua câmera flip-out incomum, certamente terá pelo menos um ponto de discussão.

Rumores sugerem que veremos uma grande bateria de 5.000mAh com carregamento rápido de 30W, mas fora isso, o boato tem sido relativamente silencioso.

Felizmente, não temos de esperar muito até que a Asus derrame o feijão e nos deixe entrar em seu próximo smartphone carro-chefe (esperançosamente acessível).

Escrito por Cam Bunton.