ROG Phone 3 é outro telefone monstro para jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Republic of Gamers lançou seu smartphone para jogos de terceira geração, o ROG Phone 3 , atualizado com o hardware mais recente para oferecer o melhor que você pode obter nos seus jogos.

Embora esse mercado tenha sido limitado a apenas alguns players, como ROG e Black Shark , a introdução da Lenovo com seu Legion Duel demonstra que este é um setor do mercado que está esquentando.

Colocamos esses dois telefones frente a frente para que você possa ver como eles se comparam aqui .

O ROG Phone 3 fica no Qualcomm Snapdragon 865 Plus, a versão mais recente do hardware da Qualcomm. Ele terá até 16 GB de RAM, mas a Asus está apresentando vários modelos diferentes, começando em 8 GB, tornando-o muito mais acessível.

Para manter o telefone fresco, existe um sistema de refrigeração interno, mas também há um ventilador externo que direciona o ar pela parte traseira do telefone, alegando que o telefone é resfriado em até 4 graus. Isso deve manter você jogando confortavelmente por longos períodos de tempo.

Movendo-se para a tela, há uma tela AMOLED de 6,59 polegadas, com uma taxa de atualização de 144Hz, outro aceno à herança dos jogos deste telefone. É claro que você terá que encontrar jogos compatíveis com 144Hz para aproveitar ao máximo. Você poderá controlar itens como a taxa de atualização através das configurações rápidas do telefone.

Ele também tem uma taxa de amostragem de toque de 270Hz, mais alta que a maioria dos rivais, com a ROG dizendo que há menos atraso de entrada nesses dispositivos do que os modelos OnePlus ou Samsung.

O monitor adere à resolução Full HD +, mas suporta HDR, por isso também deve ser ótimo para transmitir os filmes mais recentes.

Haverá uma variedade de controles de software para personalizar o telefone para garantir que você obtenha o melhor proveito do hardware para o jogo que estiver jogando.

Movendo-se para a bateria, é um enorme 6000mAh com carregamento de 30W. Não é o mais rápido, mas com o ROG dizendo que você poderá jogar o PUBG Mobile por 9,2 horas a partir de uma única cobrança, talvez você não precise cobrar com tanta frequência!

Para apoiar seus esforços de jogo, há alto-falantes estéreo personalizados com um sistema GameFX para controlá-lo, enquanto também há sensores de toque no telefone para oferecer opções de controle adicionais na lateral do telefone usando o sistema AirTrigger 3.

Na parte traseira, a câmera principal possui 64 megapixels, acompanhada por uma câmera ultra larga de 13 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels. Na frente, há uma câmera selfie de 24 megapixels.

Além do básico do telefone, há uma gama completa de acessórios. Muitos vêm na caixa - incluindo a ventoinha de encaixe -, mas você também pode usar o telefone com monitores sem fio e outros acessórios, incluindo o controlador de jogos, para não precisar segurar o telefone (novamente, você precisará do suporte dos jogos, pois nem todos suportam controladores externos).

Então, quanto isso vai custar? Não tanto quanto você pensa:

ROG Phone 3 16GB / 256GB - € 1099

ROG Phone 3 12GB / 512GB - 999 €

ROG Phone 3 Strix Edition 8GB / 256GB - € 799

O último deles é certamente do lado acessível, considerando o hardware que você realmente está adquirindo - é mais barato que muitos dos principais telefones equipados de maneira semelhante.

O ROG Phone 3 não estará disponível nos EUA por algum tempo, mas as pré-encomendas para clientes europeus deverão ser inauguradas em breve.