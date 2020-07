Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É a batalha dos telefones de jogos. E com o Asus ROG Phone 3 e o Lenovo Legion Phone Dual (ou Legion Pro como o seu (melhor) nomeado na China) sendo revelados no mesmo dia - 22 de julho de 2020 - parece adequado apenas lançar esses dois dispositivos lado a lado.

Asus ROG Phone 3: AMOLED de 6,59 polegadas, resolução 1080 x 2340, atualização de 144Hz, resposta de toque de 270ms

Lenovo Legion Phone Duel: AMOLED de 6,65 polegadas, resolução 1080 x 2340, atualização de 144Hz, resposta ao toque de 240ms

Asus: 171 x 78 x 9.9mm / Lenovo: 169.2 x 78.5 x 10mm

Sendo telefones de jogos, esses dispositivos são grandes . Grande em tudo, desde bateria a especificações - mas também fisicamente grande para ajudar no resfriamento dessas entranhas poderosas. Os dispositivos Asus e Lenovo têm cerca de 10 mm de espessura, o que não é uma entrega pequena.

A Lenovo possui uma tela um pouco maior, embora a maneira como tudo esteja reunido veja os dois dispositivos sendo quase idênticos em tamanho. Há muito pouco, exceto que a Lenovo evita o painel superior porque não há entalhe na câmera ou furo - ela possui uma câmera pop-up montada na lateral.

Originalmente, pensava-se que a Lenovo iria forçar a resolução extra, mas esse boato era infundado. Em vez disso, assim como o telefone Asus, é uma resolução Full HD +. É igual a esse respeito.

Ambos os dispositivos também marcam a taxa de atualização de 144Hz, visando os mais recentes itens indispensáveis para jogadores que desejam visuais e tempos de resposta ultrarrápidos (é uma resposta de 240m para a Legion e 270ms para o ROG Phone 3).

Vimos que o Lenovo Legion tem um logotipo "Y" iluminado na parte traseira, o Asus ROG Phone 3 é um pouco mais sutil - apresentando um design muito semelhante ao dispositivo de segunda geração. Bem, talvez sutil não seja a palavra certa: os dois se destacam na iluminação RGB.

Asus ROG Phone 3: Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 16GB RAM

Lenovo Legion Phone Duel: Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 16GB RAM

Asus: capacidade da bateria de 6.000mAh, carregamento rápido de 30W

Lenovo: 5.000mAh, carga rápida de 90W, USB-C duplo

Ambos os dispositivos: 5G (sub-6GHz)

Os telefones para jogos se esforçam ao máximo no que diz respeito ao hardware, não deixando pedra sobre pedra ao oferecer as especificações de ponta. É bastante semelhante entre o ROG e o Legion no papel, pois ambos oferecem o processador Qualcomm SD865 + com até uma enorme RAM de 16 GB cada.

Mas é como esses componentes são tratados com a intervenção de hardware e software de resfriamento que deve dar a um dispositivo uma vantagem sobre o outro - algo que não podemos comentar até usarmos os dois.

A Legion faz muita diferença em suas capacidades de refrigeração, porque usa uma configuração de bateria dupla. Suas duas células de 2.500mAh estão posicionadas afastadas da placa lógica para evitar superaquecimento. Mas mais do que isso: cada bateria pode carregar super-rapidamente graças às velocidades de carregamento de 90 W e duas portas USB-C para permitir esse tipo de re-sumo rápido - de zero a 50% da bateria leva apenas 10 minutos.

No que diz respeito à longevidade, a Asus não quer ser ofuscada, superando a capacidade da bateria de 6.000mAh. A empresa já havia lançado um telefone com esse celular, para que pudesse aproveitar essa experiência - embora com o carregamento rápido de 30 W não seja tão rápido quanto a oferta da Lenovo.

Asus ROG Phone 3: câmeras traseiras triplas, principal de 64MP f / 1.8, grande angular de 13MP f / 2.4, macro de 5MP

Lenovo Legion Phone Duel: câmeras traseiras duplas, principal de 64MP f / 1.9 e 16MP f / 2.2 de largura

Asus: câmera selfie de 24MP frontal

Lenovo: câmera pop-up motorizada de 20MP posicionada lateralmente

Com as câmeras traseiras realmente não sendo o foco principal dos telefones para jogos - o espaço é mais reservado para outras bugigangas! - é interessante ver como as duas marcas abordaram isso. Nos dois casos, existe um sensor principal de 64 megapixels, além de uma oferta de ângulo mais amplo de resolução mais baixa - mas é apenas a Asus que avança mais uma câmera ao usar uma lente macro de 5MP para close-ups também.

É na frente que há a maior e talvez mais emocionante diferença: o Legion Pro possui uma câmera selfie pop-up montada na lateral. Sim, está na lateral, não na parte superior, para uso ao manter a paisagem do telefone durante as sessões de jogos.

É uma jogada ousada da Lenovo, que ajuda a definir este dispositivo como mais destacado, mas beneficia a tela, pois não há um furo ou entalhe para atrapalhar - ao contrário do ROG Phone 3, que tem uma seção de moldura maior na tela. para conter a câmera frontal.

Asus ROG Phone 3: preço de 799 € a 1.099 €

Lenovo Legion Phone Duel: lançamento previsto para julho, preço de ¥ 9999

Então, quanto dinheiro você espera gastar para possuir um desses dispositivos? A Asus tem sido muito próxima com os preços europeus, mas a Lenovo não está dizendo onde o dispositivo será lançado fora da China ou por quanto tempo ainda.

Curiosamente, a dupla nomeação do dispositivo Lenovo - é o Legion Pro na China, mas o Legion Phone Duel em outros lugares - efetivamente confirma que não será um lançamento apenas na China. Isso é um grande negócio para uma empresa que realmente não envia seus telefones para outro lugar, então teremos que ver como isso se desenrola no futuro próximo. Na China / regiões da Ásia aplicáveis, o preço foi confirmado a partir de 9999 - isso equivale a 1135 libras esterlinas / 1250 euros / 1430 dólares - quando for colocado à venda no final de julho.

A Asus pressiona há muito tempo sua série ROG Phone em mercados mais amplos e continua fazendo isso novamente com o dispositivo de terceira geração. Ele estará disponível em três formas, com os preços da seguinte forma:

8GB + 128GB Strix Edition: € 799

Edição base de 12 GB + 256 GB: 999 €

Versão final de 16 GB + 512 GB: 1.099 €

Achamos que essa é uma pechincha, independentemente da opção que você escolher. Não que pensemos que 16 GB de RAM são necessários para os títulos do Android no momento - mas se você quiser fazer uma prova do futuro, tente. Além disso, a Asus se interessou por acessórios - você pode ler tudo sobre os controladores de expansão, equipamento para mini PC, teclados etc. em nosso recurso dedicado Asus ROG Phone 3 .