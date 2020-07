Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Asus irá revelar seu telefone para jogos de terceira geração, o ROG Phone 3, em um evento somente online em 22 de junho de 2020.

O novo dispositivo parece ser o telefone campeão para jogos, então aqui está o que esperar do evento e como você pode assistir no seu fuso horário local.

O evento será realizado na quarta-feira, 22 de julho de 2020, nos seguintes horários:

BST: 16:00 para o Reino Unido

CEST: 17:00 para a Europa

IST: 21:30 para a Índia

CST: 00:00 (+1, 23 de julho) para a China

EST: 11:00 para a costa leste dos EUA

PST: 08:00 para a costa oeste dos EUA

Dado que a Asus está sediada em Taiwan, é um evento de lançamento muito tarde no horário local - portanto, preveja que as coisas sejam voltadas para um público mais internacional como resultado.

Os detalhes são escassos, mas o relógio da contagem regressiva na página oficial da Asus é onde esperamos ver o lançamento acontecer.

Sintonize no momento relevante e suspeitamos que você será tratado com o detalhamento completo do vídeo.

Por ser um telefone para jogos, espere que o ROG 3 seja todo poderoso. A Qualcomm já o confirmou como um dos primeiros dispositivos a oferecer a plataforma Snapdragon 865 Plus, com boatos de que ele terá 16 GB de RAM disponível.

Outros rumores sugerem que uma bateria de 6.000 mAh estará a bordo, juntamente com tecnologias de refrigeração para garantir que este dispositivo possa funcionar por muito tempo e sem comprometer a energia.

Condensamos todos os fatos e rumores em nosso recurso de arredondamento ao ROG 3, se você quiser um mergulho mais profundo. Caso contrário, fique atento ao evento, quando tudo será revelado na íntegra.