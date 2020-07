Asus ROG Phone 3 se destaca no vazamento de imagem de alta qualidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O ROG Phone 3 - o telefone para jogos de última geração da Asus - está prestes a ser lançado e viu uma sucessão de vazamentos nas últimas semanas. Agora temos imagens de alta qualidade mostrando o design do telefone e ele parece emocionante.

Essas imagens são de Evan Blass, então sabemos que elas são provenientes de uma fonte confiável, listada no Patreon e nos dão a melhor visão deste próximo telefone até agora.

O estilo agressivo é claro, com o logotipo iluminado na parte traseira e a borda angular da matriz da câmera.

Também nos dá uma boa olhada na frente do telefone, onde a testa e o queixo podem ser vistos, a câmera frontal embutida no painel superior, o que significa que não há entalhe ou furo.

Embora alguns possam ver isso como um design um pouco antiquado, é realmente muito mais prático para jogos em que você precisa de espaço para segurar o telefone - e é melhor não ter intrusões na tela onde deseja gráficos e controles.

Espera-se que o ROG Phone 3 seja lançado com uma nova versão do mais recente hardware da Qualcomm, o Snapdragon 865 Plus. Diz-se que há uma enorme bateria de 6000mAh e uma tela de 120Hz e 6,59 polegadas.

A câmera deve oferecer um sensor principal de 64 megapixels, juntamente com um sensor secundário de 13 megapixels e um terceiro sensor ainda não revelado.

O ROG Phone 3 deve ser lançado em 22 de julho e irá enfrentar o Lenovo Legion Phone .