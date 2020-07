Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A terceira geração do telefone para jogos da Asus, apropriadamente chamado ROG Phone 3, já foi escrita para o lançamento em 22 de julho.

Muita informação vazou sobre o que esperar deste dispositivo de jogos de última geração, mas é a capacidade da bateria que está agora sob os holofotes.

Por quê? Porque é enorme. Um vazamento, citando a certificação de Taiwan , mostra que podemos esperar uma célula de 6.000 mAh a bordo.

Isso é quase 50% mais capacidade do que algumas capitânia de primeira linha.

O motivo é óbvio: o Rog Phone 3 tem tudo a ver com jogos, e com a plataforma Qualcomm Snapdragon 865 Plus agora confirmada para o dispositivo, ele estará consumindo muita energia e precisará desse suco extra para continuar.

Isso nos faz pensar em quão fisicamente grande será o telefone. Não vai ser pequeno, isso é certo.

A mesma certificação continua mostrando que 16 GB de RAM DDR5 estarão a bordo, junto com até 512 GB de armazenamento. Com certeza, soa como um dispositivo para atender a todas as especificações de alto nível, exatamente como você esperaria de um dispositivo de jogo.

Aguardaremos o evento de lançamento de 22 de julho para ver o que a Asus revela ao público. Tendo apreciado o ROG Phone 2 - que analisamos no início de 2020 -, o modelo de terceira geração parece que vai impressionar.