Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Foi no final de junho que uma data de lançamento sugerida para o Asus ROG Phone 3 apareceu online. Poucos dias depois, a Asus tornou oficial. Então, quando será revelado o telefone para jogos de terceira geração?

No site oficial da Asus, há um relógio de contagem regressiva , que pára às 15:00 BST na quarta-feira, 22 de julho. É nesse momento, senhoras e senhores, que a marca de Taiwan exibirá seu terceiro empreendimento no mercado de telefones para jogos.

Esse momento sugere que a Asus está interessada em levar o ROG Phone 3 para um mercado mais internacional - já que serão 23:00 no QG da empresa, que é uma revelação tardia para dizer o mínimo. Até os EUA terão uma boa visualização diurna do telefone, às 10:00 EDT / 07:00 PDT. Pensamos que isso diz muito sobre as aspirações deste telefone para jogos.

Em termos de lançamento, no entanto, o boato atual é que ele não será lançado até o terceiro trimestre de 2020, representando um pequeno atraso na expectativa original.

Temos um recurso de resumo detalhando vários aspectos sobre o que esperar do ROG Phone 3. Certamente não é curto, com um Qualcomm SD865 e 12 GB de RAM sugeridos, além de uma tela AMOLED de 6,59 polegadas. Para todas as informações atualizadas, leia mais em nosso recurso, link abaixo.