Asus ROG Phone 3: data de lançamento, especificações e preço

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os jogos para dispositivos móveis deixaram de ser o domínio dos entusiastas - a nova realidade é que milhões de pessoas em todo o mundo jogam em seus telefones todos os dias, com alguns títulos como Call of Duty: Mobile oferecendo experiências que realmente rivalizam com o console.

Isso significa que os telefones projetados especificamente com os jogos em mente estão crescendo em popularidade o tempo todo, e a Asus está em cena há mais tempo do que a maioria nesta área. O ROG Phone e o ROG Phone 2 ofereceram especificações de jogos sérias e exibições excelentes, todas destinadas a garantir que suas sessões móveis sejam incomparáveis.

A Asus vê claramente a linha ROG como uma nova marca com poder de permanência real, por isso é apenas uma questão de tempo antes de fazer o ROG Phone 3, e os rumores já estão começando a girar sobre as prováveis especificações do novo telefone. Reunimos todas as informações que circulam por aqui, para que você possa ter uma noção adequada do que esperar.

Anúncio de julho antes do lançamento de setembro?

Nenhum preço anunciado ainda

A Asus continua de boca fechada no próximo ROG Phone, o que significa que não temos uma idéia firme de quando isso poderá acontecer, mas os dois últimos modelos foram revelados no verão antes de serem colocados à venda alguns meses depois .

Se a Asus seguir esse modelo, o que esperávamos, isso significa que você pode esperar um anúncio do ROG Phone 3 em julho de 2020, antes de ser colocado à venda em setembro. Dito isto, tudo isso vem com a ressalva de que são nossas expectativas, e não algo que a Asus tenha indicado até agora.

Em relação ao preço, o preço sugerido anterior de £ 829 / $ 899 do telefone anterior foi um pequeno aumento em relação ao ROG Phone, mas esperamos que a Asus não aumente o preço novamente, ou muito, se o fizer. Quanto mais o preço subir, maior será a probabilidade de as pessoas buscarem um carro-chefe da Apple, Samsung ou outro fabricante mais popular, ou optar por um concorrente mais barato como o Black Shark 3 ou o Red Magic 3 .

Poderia ficar com corpo todo em metal

Possível dinâmica para um design mais sutil?

A Asus não se envergonhou até agora com o ROG Phone e o ROG Phone 2, adotando uma estética de design muito específica - é óbvio, à primeira vista, que são telefones para jogos, com o logotipo iluminado nos ângulos e aberturas reais e nítidos. o telefone volta para ajudar a esfriá-lo durante o uso.

Novamente, é mais provável que a Asus continue com esse tipo de design para o ROG Phone 3, embora valha a pena considerar a alternativa. À medida que os jogos para dispositivos móveis se tornam cada vez mais um mercado massivo, pode ser que a Asus decida se concentrar em um design mais mainstream para capturar aqueles que não se consideram necessariamente grandes jogadores, mas querem um telefone que possa jogar muito bem independentemente.

Isso pode significar o fim de suas luzes e design excêntrico, se houver. Isso seguiria o padrão estabelecido por outros fabricantes de jogos como a Razer, que desviou dos designs berrantes para uma aparência muito mais discreta alguns anos atrás, e parece ter se saído bem com a mudança.

Aumento da taxa de atualização de até 144Hz?

Entrando no lado das especificações reais, o ROG Phone 2 define um nível alto quando se trata de telas de telefone. Ele tinha uma tela AMOLED de 6,59 polegadas e 19,5: 9, que era simplesmente impressionante de usar, especialmente devido à combinação de uma taxa de atualização de 120Hz com resposta de toque de 240Hz.

Isso significou uma ação suave, amanteigada, tanto ao jogar quanto ao usar o telefone normalmente e ao assistir a vídeos, e esperamos que a Asus pelo menos combine isso com um novo modelo. Agora que as taxas de atualização de 120Hz estão se aproximando um pouco do mainstream, graças ao Samsung Galaxy S20 Ultra , a Asus provavelmente tentará abrir uma lacuna mais uma vez.

Entre o ROG Phone e o ROG Phone 2, ele saltou de 90Hz para 120Hz, portanto, um salto adicional para 144Hz parece inteiramente possível nesse estágio e colocaria o telefone em pé de igualdade com alguns monitores de PC seriamente impressionantes.

Confirmado chipset Snapdragon 865

Google Stadia pré-instalado com 3 meses grátis

O ROG Phone 2 era um monstro, especialmente se você adotasse a versão mais especificada. Ele foi embalado no então novo processador Snapdragon 855+, com 8 GB ou 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento integrado, surpreendentemente.

Para o novo modelo, porém, os sinais são de que a Asus irá para o robusto Snapdragon 865 de 2020, e a própria Qualcomm nomeou o ROG Phone 3 como usando o chipset , mas também é inteiramente possível que seja lançado tarde o suficiente para tirar proveito de qualquer Snapdragon 865+ que a Qualcomm possa fazer. Ele normalmente lança essas versões aprimoradas, e o desempenho extra seria um bom bônus para os jogos, então achamos que a Asus poderia muito bem estar de olho nisso.

Sua capacidade de bateria de 6.000 mAh já era bastante robusta, por isso, ficaria surpreso se isso pudesse ser expandido facilmente e, embora seu carregamento rápido de 30 W não possa ser melhorado neste estágio (já é o Quick Charge 4.0), se o Quick Charge 5.0 deve sair este ano, que é outra possível melhoria.

Por fim, o uso do Snapdragon 865 significará que a Asus pode trazer conectividade 5G ao ROG Phone 3, o que será um grande impulso para os jogadores em movimento. Isso poderia ajudar a equipe do Google Stadia anunciada em fevereiro, que verá a plataforma de streaming do Google pré-instalada no ROG Phone 3. Na verdade, o telefone aparentemente virá com três meses gratuitos do serviço fornecido para as pessoas usar.

Melhor desempenho, atualizações de software?

Deixamos a câmera para durar principalmente porque é um fato simples que não é o foco principal de um telefone como o ROG Phone 3. No entanto, ainda há espaço para melhorias em relação ao ROG Phone 2 aqui.

O sistema de câmera desse telefone é digno de crédito, para ser claro - com uma lente f / 1.8 primária de 48MP e um disparador ultra amplo secundário de 13MP na parte traseira, além de uma câmera selfie de 24MP. Dito isto, as fotos tiradas na verdade não são tão boas quanto esses números sugerem, e não atendem aos padrões estabelecidos pelo S20 Ultra da Samsung e pelo iPhone 11 Pro .

Isso significa que a Asus certamente poderia ganhar algum terreno nessa área, embora permaneça na forma de novo hardware ou simplesmente em atualizações e melhorias de software.

Aqui estão todos os rumores sobre o Asus ROG Phone 3 até agora.

Relatórios da China indicam que o ROG Phone 3 será lançado no terceiro trimestre de 2020, com o que aparentemente representa um pequeno atraso devido à epidemia do COVID-19.

A Asus anunciou uma grande parceria com o Google para promover sua plataforma de streaming de jogos do Google Stadia e confirmou que a próxima geração de telefones ROG que lançará virá com o serviço pré-instalado , além de três meses grátis para os clientes.

A Qualcomm publicou uma lista dos telefones para os quais está fornecendo o chipset Snapdragon 865 , incluindo o Asus ROG Phone 3, apesar de o telefone ainda não ter sido anunciado pela Asus.