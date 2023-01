Apple iPhone SE cancelado, de acordo com analista e cadeia de fornecimento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple cancelou o iPhone SE e não lançará um novo modelo em 2024.

O renomado analista da indústria Ming-Chi Kuo afirma que fontes dentro da cadeia de fornecimento foram informadas pela Apple que ela não procederá mais com uma versão de quarta geração do iPhone de nível básico.

Isto tem um efeito duplo nos planos futuros da Apple, revelou ele em um post no blog Medium.

Em primeiro lugar, ele elimina uma linha popular de modelos de iPhone que começou em 2016 e foi atualizada tão recentemente quanto no ano passado, com o iPhone SE (2022). E segundo, coloca em dúvida o potencial da Apple usando seu próprio modem 5G no iPhone 16 (também esperado em 2024).

Diz-se que a Apple vem trabalhando em seu próprio hardware de modem há algum tempo, para substituir os chips da Qualcomm que ela atualmente adota. A Kuo afirma que planejava testar uma versão de produção do modem na próxima geração do iPhone SE.

Entretanto, com isso agora cancelado, ele escreve que a Qualcomm manterá seu contrato com a Apple para o iPhone 16 pelo menos, e que a alternativa 5G da empresa Cupertino ainda não está claramente pronta.

"Preocupado que o desempenho de seu próprio chip de banda base possa não ser tão bom quanto o da Qualcomm, a Apple planejou originalmente lançá-lo em 2024 e deixar o iPhone SE 4 de baixo custo adotá-lo primeiro", explica Kuo.

"Então, ela decidiria se deixaria o iPhone 16 adotá-lo, dependendo do status de desenvolvimento. Entretanto, após o cancelamento do iPhone SE 4, as chances da Qualcomm ser o fornecedor exclusivo de chips de banda de base para o novo iPhone 16 série 2024 aumentaram significativamente".

