Os compradores do iPhone 15 podem obter a atualização da câmera do iPhone 14 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quem comprar um novo iPhone no final deste ano talvez não tenha que ir ao Pro para obter uma atualização de câmera, com o iPhone 15 rumores de que terá um atirador de 48 megapixels.

Enquanto a Apple escolheu não dar ao iPhone 14 a mesma câmera principal de 48 megapixels que a encontrada no iPhone 14 Pro, as coisas poderiam estar prestes a mudar quando o iPhone 15 rodar por volta deste setembro. O analista Jeff Pu, escrevendo através de uma nota da Haitong Intl Tech Research, acredita que a Apple dará aos modelos de base um bom galo de câmera desta vez.

Segundo Pu, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus usarão a mesma câmera de 48 megapixels que foi reservada para o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max no ano passado. Isso permitiria fotos mais nítidas e fotografias com pouca luz, duas coisas que são sempre bem-vindas. No entanto, aqueles que esperam que outras características da câmera do iPhone 14 Pro façam a mudança parecer decepcionante - Pu espera que o iPhone 15 não tenha o sensor LiDAR e o zoom óptico dos modelos Pro.

Quanto ao iPhone 15 Pro e ao iPhone 15 Pro Max, ambos os modelos são rumores de que se beneficiarão das capacidades melhoradas de zoom, enquanto que todos os quatro novos iPhones deverão abandonar o Lightning em favor do USB-C pela primeira vez. Isso vem à medida que a Apple se prepara para as regras da UE que impedem os telefones de usar qualquer outra coisa que não seja uma porta de carga comum. Essa porta, é claro, é USB-C.

Em termos de programação de lançamento, Pu acredita que a Apple pretende lançar a linha iPhone 15 nas lojas em todo o mundo no dia 23 de setembro.

Escrito por Oliver Haslam.