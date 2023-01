Boatos sobre o iPhone 15 Pro para embalar grandes mudanças de design, zero botões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo iPhone 15 Pro da Apple e o iPhone 15 Pro Max irão alegadamente abandonar os botões de clique em favor dos de estado sólido, entre outras grandes mudanças.

Ao lado da mudança para os botões de volume e potência que não se movem de fato, diz-se agora que a Apple também tem projetos que utilizam uma nova estrutura de titânio para todo o dispositivo, adicionando mais RAM no processo. Todas estas mudanças devem ser exclusivas dos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, no entanto. Aqueles que comprarem o iPhone 15 padrão e o iPhone 15 Plus não se beneficiarão destas mudanças.

Isso é de acordo com o analista Jeff Pu, pelo menos. Pu estava escrevendo em uma nota de pesquisa para a empresa de investimentos Haitong International Securities de Hong Kong ao dizer que os botões serão substituídos por dois novos Motores Tácticos que replicarão a sensação de cliques dos botões. A mudança será semelhante àquela que viu a Apple substituir o botão Home físico no iPhone 7, por exemplo. Os notebooks da Apple também possuem trackpads que não se movem, usando vibração para simular uma torneira.

Além dos novos botões não-buttons, Pu também acredita que o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max terão uma nova construção em titânio enquanto se beneficiam de maiores quantidades de RAM. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max têm ambos 6GB de RAM, mas diz-se que as iterações do próximo ano terão 8GB.

Além disso, Pu afirma que os modelos iPhone 15 Pro se beneficiarão dos novos chips biônicos A17 fabricados usando o processo de 3nm da TSMC, provavelmente garantindo um desempenho rápido, consumo reduzido de bateria e melhor desempenho térmico.

Se tudo correr conforme o planejado e as cadências de lançamento anteriores, podemos esperar que a Apple anuncie a nova linha do iPhone 15 em setembro ou por volta de setembro deste ano.

Escrito por Oliver Haslam.