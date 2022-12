O iPhone 15 poderia receber um aumento da bateria graças a esta pequena mudança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com 2022 chegando ao fim, estamos começando a aguardar ansiosamente tudo o que 2023 trará - e que incluirá um novo iPhone.

O iPhone 15 já viu alguns rumores começarem a surgir, mas há uma mudança chegando ao setor que a Apple provavelmente vai querer aproveitar.

Nos últimos anos, os avanços na fabricação têm visto alguns dos principais avanços tecnológicos mudarem para arquiteturas menores - e uma das empresas por trás disso é a TSMC, que fabrica o Silício Apple.

A empresa anunciou que a tecnologia de processo 3mn entrou na produção em volume, o que significa que ela estará disponível para hardware futuro, como a Apple e a Qualcomm. O Snapdragon 8 Gen 2, que acaba de ser anunciado, está em um processo de 4nm, assim como o Apple A16 Bionic.

Portanto, esta tecnologia de próxima geração provavelmente sustentará futuros dispositivos e, enquanto aqueles que vemos serem lançados no início de 2023 ainda usarão um processo de 4nm, o novo hardware que aparece mais tarde em 2023 pode muito bem passar para 3nm.

A TSMC diz que o novo processo oferece uma redução de 30-35 por cento na demanda de energia quando funcionando nas mesmas velocidades - e é isso que pode se traduzir em maior eficiência nos dispositivos quando eles chegam às mãos dos clientes.

Enquanto o hardware dos smartphones está se tornando cada vez mais eficiente, as demandas de processamento estão frequentemente aumentando, com o processamento avançado de imagens, o aumento das demandas de IA no dispositivo e muito mais oscilando para engolir mais energia.

Ainda estamos longe de ver quaisquer benefícios que o processo de 3nm possa trazer aos dispositivos, mas esta será a direção que a conversa oscilará ao longo dos próximos 12-18 meses.

O iPhone 15 não deve ser anunciado até setembro de 2023 e não esperamos que nenhum detalhe seja confirmado pela Apple até o dia do lançamento.

Escrito por Chris Hall.