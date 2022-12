Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não parece que há muito tempo atrás a Apple estava revelando Dynamic Island no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e os do teatro Steve Jobs deixaram sair um pequeno risinho no nome do novo longa.

Mas não é mais uma novidade, e embora os modelos iPhone 14 Pro ainda sejam os últimos aparelhos da Apple, e ainda serão por muitos meses, já correm rumores sobre os iPhones 2023.

Isto é tudo o que ouvimos até agora sobre o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, o último dos quais também é chamado de iPhone 15 Pro Ultra.

Data de lançamento do iPhone 15 Pro da Apple

Setembro 2023

No passado, a data de lançamento do iPhone da Apple era bastante previsível. Além do ano 2020, a empresa tipicamente revelou o próximo iPhone em uma terça-feira na segunda semana de setembro. Para 2022, porém, a data de lançamento foi uma semana antes e na quarta-feira, em vez disso, colocando o lançamento do iPhone série 14 em 7 de setembro de 2022 e tornando mais difícil prever as datas futuras.

Por enquanto, não houve rumores específicos relacionados às datas de lançamento do iPhone 15 Pro e Pro Max, e é provável que não haja por algum tempo.

Um palpite educado sugere que podemos esperar que os dispositivos sejam anunciados e disponibilizados em setembro de 2023, mas se o anúncio será a primeira semana de setembro, a segunda semana, ou uma semana totalmente diferente ainda está por ser vista.

Desenho Apple iPhone 15 Pro

Classificação IP68

Estrutura de aço inoxidável polido, traseiro de vidro

Sem projeto de botão?

Desde os modelos iPhone 12 Pro, o iPhone tem se agarrado a um design bastante similar. Os modelos Pro apresentam corpos em aço inoxidável polido, traseiros em vidro fosco e um grande sistema de câmera tripla no canto superior direito da parte traseira.

Os modelos iPhone 14 Pro viram a introdução de um display sempre ligado, assim como o Dynamic Island, então esperaríamos que os modelos iPhone 15 Pro oferecessem estas duas tecnologias. A Dynamic Island substitui o entalhe - que ainda está presente nos modelos padrão do iPhone 14 - por um recorte em forma de pilha que se expande com informações.

Tem havido um rumor que sugere que os modelos iPhone 15 Pro irão abandonar os botões físicos e passar para um design de botões de estado sólido, em vez de usar o tático. Também foi relatado que os modelos iPhone 15 Pro adotarão USB-C sobre Relâmpago.

Tela do iPhone 15 Pro da Apple

O mesmo que os modelos do iPhone 14 Pro?

OLED

2000nits de brilho de pico

O Apple iPhone 14 Pro tem uma tela OLED de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Pro Max tem uma tela OLED de 6,7 polegadas. É provável que a Apple fique com o OLED para os modelos Apple iPhone 15 Pro e é provável que vejamos novamente uma tela Always-On, assim como a Dynamic Island.

Se a Apple irá aderir aos mesmos tamanhos de tela ainda não foi detalhado em boatos. Se isso acontecer, a resolução provavelmente permanecerá a mesma também, junto com a taxa de atualização de 120Hz adaptável.

Também esperamos que os 2000nits de pico de brilho do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max levem até os modelos iPhone 15 Pro.

Especificações e hardware do iPhone 15 Pro da Apple

Chip A17

USB-C

iOS 17

Não houve muitos rumores em torno do hardware e especificações do Apple iPhone 15 Pro e 15 Pro Max/Ultra até agora, embora eles sem dúvida apresentarão uma atualização do processador em comparação com seus predecessores. Com o iPhone 14 Pro e o Pro Max rodando no chip A16, é provável que o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max se mudem para o A17.

Um relatório sugeriu que este chip poderia ser baseado em um processo de 3nm, embora isso não esteja confirmado por enquanto.

Em outros lugares, diz-se que os modelos iPhone 15 Pro mudarão para o USB-C sobre o Lightning, como mencionado acima. Espera-se que este seja o padrão USB 3.2 ou Thunderbolt 3, se isto acontecer.

Em termos de software, o iOS 17 deverá ser o próximo, sobre o qual não aprenderemos mais na Apple's Worldwide Developer Conference (WWDC). Isto normalmente acontece em junho e a empresa tipicamente revela muitas das características que chegam aos novos iPhones e iPhones mais antigos compatíveis.

Câmera Apple iPhone 15 Pro

Câmera traseira tripla

Novo sensor Sony?

O Apple iPhone 14 Pro e 14 Pro Max têm ambos uma configuração de câmera traseira tripla que consiste de um sensor de câmera principal, sensor de câmera ultra larga e um sensor de câmera teleobjectiva. O sensor de câmera principal foi atualizado para um sensor de 48 megapixels em 2022, então é possível que a Apple fique com este sensor novamente para os modelos iPhone 15 Pro.

Sem dúvida haverá algumas características extras adicionadas - como houve com os modelos iPhone 14 Pro - e tem havido rumores que sugerem que haverá um sensor Sony a bordo dos modelos iPhone 15 Pro. Diz-se que o sensor pode dobrar o nível do sinal de saturação em cada pixel, permitindo uma maior captura de luz, ao mesmo tempo em que garante a exposição correta em diferentes circunstâncias.

Afirma-se que isto permitirá aos usuários tirar uma foto clara do rosto de uma pessoa mesmo quando ela tem uma fonte de luz brilhante atrás dela, por exemplo. Por enquanto, no entanto, não há nenhuma confirmação oficial de que estará nos modelos iPhone 15 Pro, ou como seriam os resultados.

O foco na fotografia é altamente provável, no entanto, assim como esperar melhorias em relação aos modelos do iPhone 14 Pro de alguma forma neste departamento.

Boatos sobre o iPhone 15 Pro da Apple: Tudo o que temos ouvido até agora

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os modelos Apple iPhone 15 Pro.

29 de novembro de 2022: O Apple iPhone 15 disse para mudar para o novo sensor de imagem "state-of-the-art" da Sony

ASony supostamente fornecerá o sensor de imagem para a próxima gama de iPhones da Apple. O novo sensor supostamente duplicará o nível do sinal de saturação em cada pixel, permitindo uma maior captura de luz, ao mesmo tempo em que garante a exposição correta em diferentes circunstâncias.

Alega-se que isto permitirá aos usuários tirar uma foto clara do rosto de uma pessoa mesmo quando ela tem uma fonte de luz brilhante atrás dela, por exemplo.

17 de novembro de 2022: O interruptor Lightning to USB-C da Apple irá beneficiar mais os modelos iPhone 15 Pro, afirma o analista

Ming-Chi Kuo alegou que a Apple completará sua troca para USB-C da Lightning para todos os dispositivos logo no próximo ano - muito antes da diretiva da UE exigi-la.

Seu relatório revela que toda a linha do iPhone 15 abandonará a porta do Relâmpago. Somente o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max levará o mais recente padrão USB 3.2 ou mesmo o Thunderbolt 3.

28 de outubro de 2022: O iPhone 15 Pro da Apple pode se livrar completamente dos botões físicos

A Apple poderia abandonar os botões de volume e energia em seu próximo iPhone, de acordo com o respeitado analista do setor, Ming-Chi Kuo.

O relatório afirma que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max "podem adotar um design de botão de estado sólido". Ele sugere que os aparelhos terão botões "tácteis", que funcionam como o botão de casa nos iPhones 7 e 8.

26 de setembro de 2022: O Apple iPhone 15 Pro Max poderia ser chamado de iPhone 15 Ultra

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, o iPhone 15 Pro Max topo de gama da Apple poderia, em vez disso, ser chamado de iPhone 15 Ultra.

14 de setembro de 2022: A Apple deu a dica para usar a tecnologia de chips de 3nm no iPhone 15, 2023 Macs

Um relatório afirmou que a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) está desenvolvendo processadores baseados em 3nm, e que estes serão usados para construir o processador A17 da Apple - que provavelmente alimentará o iPhone 15 Pro.

Escrito por Britta O'Boyle.