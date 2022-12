Pode não haver uma atualização do iPhone SE em 2024

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O iPhone SE tem sido o modelo acessível na família de smartphones da Apple, mas por muito tempo conseguiu entrar a um preço mais barato porque usou um design tão antigo.

Rumores haviam sugerido que o próximo iPhone SE avançaria o design para um design de tela inteira mais parecido com o iPhone XR e finalmente passaria do botão de casa datado.

Minha última pesquisa indica que a Apple provavelmente cancelará ou adiará o plano de produção em massa para o iPhone SE 4 de 2024. Acho que isto se deve aos embarques consistentemente menores do que o esperado de iPhones de médio a baixo (por exemplo, SE 3, 13 mini, e 14 Plus), - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 21 de dezembro de 2022

No entanto, o analista Ming-Chi Kuo duvida disso, dizendo que acredita que será cancelado ou atrasado, por causa do mau envio de modelos de iPhone de baixa qualidade.

Espera-se que a mudança para o iPhone SE aumente o custo total do dispositivo e, se a Apple não for capaz de vender volume suficiente, isso pode impedir a empresa de se comprometer com ele.

Isso pode ser um golpe para aqueles que estão esperando por um iPhone SE renovado, ou que querem colocar as mãos em um iPhone moderno que é acessível e oferece todo o suporte dos principais dispositivos.

A Apple pode optar por manter o design atual do iPhone SE e atualizar algum do hardware, oferecendo assim um design mais barato, mas enquanto o iPhone e o Pro, mais recentemente adicionado, têm sido rotineiramente atualizados ano após ano, o SE tem sido menos previsível.

Há também uma série de sinais que apontam para uma desaceleração econômica nos próximos anos e que podem também impedir a Apple de investir no desenvolvimento de uma nova linha de produtos.

Escrito por Chris Hall.