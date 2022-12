Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Às vezes é uma boa idéia reiniciar seu iPhone na fábrica. Talvez seu telefone esteja funcionando e você mesmo queira resolvê-lo antes de fazer uma consulta na Apple Store. Ou talvez você queira limpar ou apagar todo o conteúdo de seu iPhone antes de vendê-lo ou entregá-lo a outra pessoa. Seja qual for o motivo, quando você reiniciar seu iPhone de fábrica, todo o conteúdo e todas as suas configurações e preferências serão removidos permanentemente do aparelho. Portanto, é importante fazer backup primeiro para garantir que você não perca nada importante.

Como apagar completamente seu iPhone

Há duas maneiras de apagar um iPhone. Uma maneira é através do aplicativo Settings em seu iPhone. Mas você também pode conectar seu iPhone a um computador com um cabo USB e depois usar o iTunes para apagar o telefone. O Pocket-lint detalhou o método Settings abaixo porque, honestamente, é o mais rápido e fácil. Pode ser feito em alguns poucos toques simples.

Ligue seu iPhone. Vá para Configurações. Vá até Geral. Selecione Transferir ou Reiniciar iPhone. Para apagar todos os dados de um iPhone, toque em Erase All Content and Settings (Apagar todo o conteúdo e configurações).

A partir daí, você verá uma tela de aviso que diz que apagar irá assiná-lo e remover seus dados pessoais (incluindo seus aplicativos, informações da Apple Wallet, eSIM, e muito mais). Pressione continuar e depois digite seu código de acesso. Nesse momento, seu telefone começará o processo de reinicialização de fábrica.

Quais modelos de iPhone você pode reiniciar de fábrica?

Todos os modelos de iPhone têm a capacidade de serem completamente apagados para que você possa vender, trocar ou dar sem medo de ter seus dados pessoais expostos.

O que acontece quando você faz o reset de fábrica?

Seu iPhone será restaurado como se fosse completamente novo. Sua ID da Apple e nenhuma de suas informações pessoais estarão no dispositivo ou associadas a ele.

Deseja saber mais?

Antes de reiniciar um iPhone de fábrica, certifique-se de fazer backup dos dados do seu iPhone. A Apple tem uma página de suporte que detalha como, além disso, tem mais informações sobre reinicialização de fábrica nesta página de suporte.

