(Pocket-lint) - A Apple está fazendo uma grande mudança no iOS no próximo ano que dará aos consumidores mais opções quando se trata de decidir onde querem baixar seus aplicativos.

De acordo com a Bloomberg, provavelmente a partir da atualização do iOS 17 do próximo ano, a Apple está planejando deixar os usuários instalarem lojas de aplicativos alternativos em seus dispositivos iOS. Esta capacidade pode estar disponível apenas na Europa, para cumprir com as próximas regras da UE, e a empresa pode permitir apenas a instalação de aplicativos aprovados. Ainda assim, isto marcaria a primeira vez que a Apple permitiu oficialmente que usuários de iPhone instalassem aplicativos de uma fonte diferente de sua própria App Store. No passado, os usuários podiam quebrar seus iPhones na prisão, mas, é claro, a Apple há muito tempo adverte contra fazer isso.

Bloomberg disse que a mudança de opinião da Apple se deve à Lei de Mercados Digitais da UE (DMA). Esta lei exigirá que a Apple permita lojas de aplicativos de terceiros, além de carregamento lateral, que é quando você instala software baixado da web. A UE tem um cronograma para quando as empresas digitais - incluindo o Google - devem cumprir com a lei, mas o prazo principal é março de 2024.

A Apple está alegadamente considerando "exigir certos requisitos de segurança" antes de permitir aplicativos externos, incluindo de alguma forma verificá-los e possivelmente até cobrar uma taxa dos usuários. A empresa está dedicando uma "quantidade significativa de recursos para o esforço de toda a empresa".

A Apple também ainda não decidiu como fazer o iMessage funcionar com outros serviços, o que é outra regra do DMA da UE, informou a Bloomberg.

Escrito por Maggie Tillman.