(Pocket-lint) - A Apple ampliou seus recursos de segurança em setembro de 2022 com o anúncio do SOS de Emergência via Satélite, unindo Medical ID, SOS de Emergência e contatos de emergência.

O recurso SOS de emergência via satélite permite aos usuários que vivem em um país compatível (EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Irlanda) e possuem um dos modelos da série 14 do iPhone entrar em contato com serviços de emergência em áreas onde não têm conectividade celular ou Wi-Fi.

Experimentamos em Richmond Park em um modelo demo para nos dar uma idéia de como funciona o SOS de emergência via satélite e o tipo de experiência que você pode esperar se alguma vez se machucar preso em uma montanha, ou preso em uma trilha.

Como funciona o SOS de Emergência via Satélite

Há um modo de demonstração disponível para todos os usuários de qualquer um dos quatro modelos do iPhone 14, o que lhe dará uma idéia aproximada do que esperar quando você usar o recurso SOS de emergência via satélite. A demonstração que tivemos deste recurso viu a conectividade celular desligada em um nível de sistema, embora para dar um relato mais detalhado da experiência.

O SOS de Emergência via Satélite aparecerá como uma opção se você tentar entrar em contato com os serviços de emergência em uma área onde você não tenha conectividade celular. Quando a interface simples de usar é lançada, as seguintes perguntas e opções aparecem, embora possam diferir dependendo de sua primeira resposta. O cenário abaixo foi para quando selecionamos Lost or Trapped como a resposta inicial:

Qual é a emergência? Emissão de carro ou veículo Doença ou ferimentos Crime Perdidos ou presos Incêndio

Quem precisa de ajuda? Eu Alguém mais Múltiplas pessoas

Alguém está ferido? Sim Não

O que melhor descreve sua emergência? Encalhado Preso Perdido

Alguma delas se aplica? Terreno íngreme Água Caverna Nenhum



Quando você tiver respondido a todas as perguntas acima, será então perguntado se deseja ou não notificar seu(s) contato(s) de emergência. Sua conversa com os serviços de emergência e sua localização pode ser compartilhada com seu contato ou contatos.

Uma vez encontrado um satélite - você será orientado a mover seu telefone na direção certa para encontrar um satélite a fim de enviar a mensagem - uma mensagem aparecerá com um resumo de suas respostas. Sua identificação médica e sua localização também serão enviadas para o Centro de Relay. Você precisará continuar apontando seu iPhone na direção do satélite e mantê-lo na antena verde na tela para enviar e receber as mensagens.

Você receberá então uma mensagem de volta do Centro de Relay de Emergência pedindo-lhe para descrever o local de sua emergência. É aconselhável que você mantenha as respostas curtas e precisas. Também lhe serão feitas perguntas de acompanhamento, como, por exemplo, de onde você entrou na área de onde você está preso.

Toda a sua troca com o Centro de Emergência é enviada em tempo real ao seu contato de emergência - caso você tenha optado por compartilhar. É possível que eles recebam as respostas antes mesmo que você tenha conectividade celular, embora você naturalmente não saberia disso se você estiver no alto de uma montanha.

Como é o recurso de emergência SOS via Satélite?

O recurso de emergência SOS via Satélite é super fácil de usar em nossa experiência. Você não pode realmente fazer isso errado, pois é guiado passo a passo por todo o processo e é tudo múltipla escolha para torná-lo simples. Isto é obviamente muito importante, pois você pode ter o uso limitado de suas mãos ou pode estar lutando para se concentrar.

Mas há algumas coisas a serem consideradas. Primeiro, você tem que estar do lado de fora, as mensagens levam mais tempo para serem enviadas do que você estaria acostumado com as mensagens padrão e você precisará responder às perguntas de forma clara e consciente para obter uma resposta rápida. Basicamente, não conte ao centro de revezamento sua história de vida. Eles querem lhe dar a ajuda que você pode precisar, não aprender o nome de seu gato.

Durante nossa demonstração, tivemos uma parada de satélite em um ponto, então tivemos que esperar um minuto ou mais antes de conseguirmos que a mensagem fosse enviada. Claro que isso não foi problema no Richmond Park quando não estávamos realmente feridos ou presos, embora imaginemos que se estivéssemos com frio no topo de uma montanha com uma perna quebrada, pareceria um minuto muito longo. Dependendo de sua emergência, manter seu iPhone dentro do verde para encontrar o sinal de satélite também poderia ser complicado em alguns casos.

Tivemos uma visão clara do céu durante nossa demonstração, mas vale a pena notar que se você não o fizer, ou se estiver cercado por muitas árvores, por exemplo, as coisas podem demorar um pouco mais para que tudo passe e as respostas voltem. No entanto, é uma experiência muito simples em geral, basta esperar que leve mais tempo do que o que você estaria acostumado a enviar uma mensagem iMessage ou WhatsApp padrão.

Ter toda a sua conversa enviada ao seu contato de emergência em tempo real é uma ótima característica, pois significa que você pode notificá-los sobre o que aconteceu com você apesar de não ter sinal, embora provavelmente valha a pena ter em mente que pode ser angustiante para eles, dependendo da natureza de sua emergência. Você pode parar de compartilhar a qualquer momento, tocando no botão azul "Stop" na parte superior de sua tela.

Como enviar sua localização via satélite usando o Find My

Junto com a capacidade de ligar ou enviar mensagens de texto para serviços de emergência via satélite, também é possível enviar sua localização usando o Find My. Para fazer isso, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Find My

Toque na aba "Eu" no canto inferior direito

Vá até Minha Localização via Satélite

Toque em Enviar minha localização

Confirmar Enviar minha localização

Aponte seu modelo iPhone 14 na direção certa para obter o sinal do satélite

É isso aí. Ele será enviado, embora demore mais do que o normal

Existe uma demonstração de SOS de Emergência via Satélite?

Sim. Se você mora nos EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Irlanda ou França, você pode experimentar a demonstração do serviço.

Você pode ler nosso recurso separado sobre como encontrar e lançar a demonstração, mas em poucas palavras, siga os passos abaixo:

Abrir configurações em seu modelo iPhone 14

Desça para o SOS de emergência

Vá até o fundo

Toque em Experimente uma demonstração

