Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou o SOS de Emergência via Satélite durante seu evento de setembro de 2022 ao lado da revelação da série 14 do iPhone, e agora o recurso está se expandindo para mais países.

A partir de 13 de dezembro de 2022, os usuários do iPhone 14 no Reino Unido, Irlanda, França e Alemanha poderão aproveitar o serviço, que permite que você entre em contato com os serviços de emergência quando estiver em uma área sem cobertura celular ou celular Wi-Fi. Aqueles nos EUA já puderam tirar proveito do serviço.

Cada modelo dentro da linha do iPhone 14 terá acesso ao recurso, e há um modo de demonstração - sobre o qual você pode saber mais em nosso recurso separado - para ajudá-lo a ter uma idéia do que você pode esperar. Você precisará estar executando o iOS 16.1 ou posterior para ter acesso, e uma vez ativado o serviço, você terá dois anos gratuitos.

O SOS de emergência via satélite o conectará aos centros de retransmissão com a equipe de serviços de emergência treinada pela Apple que entrará em contato com os serviços de emergência em seu nome e lhe dará a ajuda de que você precisa. Você pode ler tudo sobre o SOS de Emergência via Satélite em nosso recurso separado, mas em resumo, se você discar o 112 ou 999 de seu modelo iPhone 14, ou se enviar esses números por SMS, uma interface aparecerá.

Você precisará preencher um pequeno questionário respondendo perguntas vitais para que a ajuda certa possa ser enviada a você. Você será orientado sobre onde apontar seu telefone a fim de se conectar a um satélite e uma mensagem será enviada incluindo suas respostas ao questionário; localização, incluindo altitude; nível da bateria do iPhone; e Medical ID, se habilitado.

A transcrição entre você e o centro de relé pode ser compartilhada em tempo real com seu contato ou contatos de emergência e também é possível enviar sua localização via satélite usando o aplicativo Find My.

O SOS de emergência via satélite está disponível para todos os usuários que rodam um iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max nos países listados acima, bem como nos EUA.

Escrito por Britta O'Boyle.