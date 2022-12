Como usar o SOS de emergência da Apple via modo de demonstração via satélite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou o recurso de emergência SOS via satélite quando revelou sua faixa de alcance do iPhone 14 em setembro. O recurso permite que você entre em contato com os serviços de emergência, mesmo que esteja em algum lugar sem recepção de celular.

Isso pode ser em uma caminhada, por exemplo, ou no topo de uma montanha e você entrará em uma troca de texto com uma equipe de revezamento dedicada que entrará em contato com os serviços de emergência em seu nome e lhe dará a ajuda que você possa precisar.

Para ver que tipo de experiência você terá usando o SOS de emergência via satélite nos modelos iPhone 14, há um modo de demonstração que permite que você se familiarize com os tempos de espera e o tipo de mensagens que lhe serão enviadas usando o serviço.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Veja aqui como colocar em funcionamento o modo de demonstração do SOS de Emergência via Satélite.

Melhores ofertas telefônicas Black Friday 2022: Samsung, Pixel, OnePlus e muito mais Por Chris Hall · 25 Novembro 2022 As vendas da Black Friday sempre oferecem alguns grandes descontos em várias marcas de ponta como Apple e Samsung.

Como lançar o SOS de Emergência via Satélite em modo de demonstração

A fim de lançar o SOS de emergência via modo de demonstração via satélite, você precisará seguir os passos abaixo. Tenha em mente que não vai funcionar a menos que você tenha um modelo iPhone 14, viva em um país compatível e esteja executando a última versão do iOS.

Abrir configurações em seu iPhone Desça para o SOS de emergência Desça até ver a seção SOS de Emergência via Satélite Toque em Experimente uma demonstração Siga as intrucções na tela

O que você precisa para executar o SOS de emergência via modo de demonstração via satélite

O recurso SOS de emergência via satélite está disponível apenas no iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Ele não está disponível para modelos mais antigos de iPhone. Você também precisará estar executando o iOS 16.1 e viver em um país compatível. Atualmente, isso inclui os EUA, Reino Unido, Irlanda, França e Alemanha.

Escrito por Britta O'Boyle.