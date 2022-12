Apple Self Service Repair finalmente é lançado no Reino Unido e na Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu finalmente seu programa de Auto-Service Repair no Reino Unido e na Europa, permitindo que os usuários consertem seus dispositivos usando peças genuínas por conta própria.

Tendo já lançado para reparos do iPhone nos EUA no início deste ano, o serviço fornece as ferramentas e instruções para que os proprietários possam consertar seus próprios dispositivos Apple. Isso inclui notebooks Mac que utilizam silício Apple.

Atualmente, ele só está disponível para reparos nos modelos iPhone SE (3ª geração), iPhone 12 e iPhone 13, além de M1 MacBooks construídos em 2020 e 2021 (Air e Pro).

Você encomenda as peças e ferramentas na Apple Self Service Repair Store oficial online, faz o download das instruções e vai embora. Você também pode devolver as peças defeituosas para reciclagem e obter crédito de volta da Apple.

Há mais de 200 peças e ferramentas individuais em oferta em todos os múltiplos produtos. A Apple também oferece aluguel de ferramentas por um preço mais barato e único no caso de você querer apenas reparar um único item e não querer comprá-las diretamente.

"Quando um reparo é necessário, queremos que os clientes tenham muitas opções para um reparo seguro, confiável e seguro", disse o chefe de operações da Apple, Jeff Williams.

"É por isso que estamos entusiasmados em lançar o Self Service Repair na Europa, dando a nossos clientes acesso direto a peças, ferramentas e manuais genuínos da Apple".

Escrito por Rik Henderson.