Os botões vibratórios do iPhone 15 Pro sugeridos pelo fornecedor de peças

(Pocket-lint) - Em meio a rumores de que a Apple irá lançar botões físicos no iPhone 15 Pro, um relatório acrescenta mais combustível ao incêndio graças aos comentários do fornecedor.

Os rumores de um iPhone 15 Pro de estágio sólido surgiram pela primeira vez em outubro com o analista Ming-Chi Kuo apontando para a remoção dos botões mecânicos de volume e potência dos melhores iPhones da Apple. Agora, o CEO de uma empresa que poderia ser responsável por fazer isso acontecer poderia ter deixado o gato sair do saco.

John Forsyth, CEO da Cirrus Logic, disse a um telefonema de lucros que sua empresa estava trabalhando em um novo componente para a "metade do próximo ano". Esse componente foi confirmado em uma carta prévia aos acionistas para ser um componente relacionado aos motores de vibração da Apple Taptic Engine. Com isso em mente, os analistas do Barclays Blayne Curtis e Tom O'Malley acreditam que o iPHone 15 Pro sem botões da Apple é agora mais real do que nunca.

"Ao olhar para casos de uso potencial, a maior mudança nos novos modelos de iPhone no próximo ano é a remoção dos botões, o que exigiria drivers adicionais para o motor háptico, tornando-o o caso de uso mais provável para novos conteúdos", disse a dupla através de uma nota de investidor vista pela MacRumors.

A única razão real para mudar para o estado sólido dos botões de volume e potência seria tornar o iPhone 15 Pro resistente à água do que os modelos mais antigos. A remoção dos botões físicos efetivamente selaria o iPhone de formas não possíveis de outra forma, impedindo que a água encontrasse seu caminho para dentro.

Se a Apple seguir seus padrões usuais de lançamento, podemos esperar que a empresa anuncie os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Pro em setembro de 2023, mas esperamos mais vazamentos muito antes disso.

Escrito por Oliver Haslam.