O último relatório de Kuo revela que todo o alinhamento do iPhone 15 irá abandonar a porta do Relâmpago.

A analista da indústria de smartphones, Ming-Chi Kuo, afirma que a Apple irá completar a sua mudança para USB-C da Lightning para todos os dispositivos logo no próximo ano - muito antes de a directiva da UE o exigir. E, o seu último relatório revela que todo o alinhamento do iPhone 15 irá abandonar a porta do Lightning.

No entanto, os aparelhos padrão iPhone 15 e iPhone 15 Plus apresentarão tecnologia USB-C de especificação inferior (USB-2.0), diz ele. Apenas o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max levará o mais recente padrão USB 3.2 ou mesmo o Thunderbolt 3.

Uma série de posts no feed do Twitter de Kuo (em chinês e repetido em inglês) detalha as mudanças que ele sente que estão a chegar. Ele sugere que "a experiência do utilizador de transmissão com fios e saída de vídeo será significativamente melhorada".

A Apple já confirmou a sua relutante mudança para USB-C para iPhones no futuro, mas só em 2024, quando os esforços da nova União Europeia para normalizar a tarifação móvel em toda a indústria entraram em vigor, é que se pensou que tal aconteceria.

Já abandonou a porta Lightning para o seu iPad de 10ª geração, com o último modelo agora com USB-C. Agora parece que os iPhones se seguirão em breve.