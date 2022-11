iPhone 14 SOS de emergência via satélite chega à Europa em dezembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple confirma que seu recurso SOS via Satélite de Emergência está ao vivo nos Estados Unidos e Canadá a partir de 15 de novembro e em alguns países europeus em dezembro.

O recurso, que a Apple diz que permitirá que as pessoas convoquem ajuda quando fora do alcance da conectividade celular e Wi-Fi, está disponível em todos os modelos do iPhone 14. A Apple havia dito anteriormente que o recurso entraria ao vivo nos Estados Unidos em novembro, mas não havia dito quando outros países entrariam online.

A Apple confirmou que o SOS de emergência via satélite chegará ao Reino Unido, França, Alemanha e Irlanda em dezembro, embora ainda não tenha confirmado qual a data até agora. A empresa confirmou que aqueles que quiserem tirar proveito do recurso precisarão ter o iOS 16.1 ou mais tarde instalado - portanto, certifique-se de que você esteja todo quadrado antes de fazer sua próxima viagem de caminhada.

O recurso SOS de emergência via satélite usa satélites Globalstar e é capaz de enviar uma pequena quantidade de dados para um despachante que pode então transmitir esses dados para os serviços de emergência. A Apple diz ter trabalhado com profissionais de emergência para permitir a coleta das informações de que eles precisam enquanto reduz a quantidade de dados que precisam ser enviados aos satélites. Como resultado, serão necessários apenas 15 segundos de céu limpo para que uma mensagem de emergência seja transmitida.

A Apple também confirmou que um modo de demonstração estará disponível para permitir que as pessoas testem o recurso sem gerar uma transmissão de serviços de emergência - uma ótima maneira de se familiarizar com o funcionamento do recurso antes que ele seja necessário.

Escrito por Oliver Haslam.