A Apple está a 4 anos de competir com o Google search

(Pocket-lint) - A Apple está alegadamente a pelo menos quatro anos de poder competir com o Google na busca, e está perdendo talento para arrancar.

Um novo relatório aponta para mudanças dentro da Apple que viram a empresa comprar a Laserlike, uma empresa fundada por engenheiros do Google e focada em notícias da IA. Mas alguns dos funcionários que vieram com essa compra já foram embora - e voltaram para o Google também.

As informações informam que a Apple comprou a Laserlike em 2018 e colocou o co-fundador Srinivasan Venkatachary no comando da equipe de busca da empresa com pelo menos 200 pessoas trabalhando sob as mesmas. Essa equipe foi alegadamente responsável por trabalhar em coisas como Spotlight e o assistente de voz Siri.

No entanto, foi relatado agora que Venkatachary retornou ao Google para assumir o cargo de vice-presidente de engenharia. E outros fizeram a peregrinação de volta à Mountain View também, incluindo os co-fundadores do laser Steven Baker e Anand Shukla.

Perder tal talento pode potencialmente deixar a Apple em desvantagem em suas tentativas de melhorar suas próprias capacidades de busca, especialmente em uma época em que os rumores de sua intenção de competir com o Google continuam a borbulhar.

Quanto a saber se a Apple pode lutar seriamente com o Google em um negócio que ela já costurou há anos, parece que não. Pelo menos ainda não. "A Apple ainda está a pelo menos quatro anos de lançar um potencial substituto de busca no Google", diz o relatório, citando uma fonte anônima que já trabalhou com a equipe em questão. Eles continuam dizendo que um aumento no orçamento seria necessário, enquanto um acordo para trazer o Bing da Microsoft ou uma busca similar também ajudaria.

Quanto ao porquê da Apple querer competir com o Google, não está imediatamente claro. O Google paga à Apple até US$ 12 bilhões por ano para fazer de sua busca o padrão em iPhones ao redor do mundo.

