Apple avisa que o fornecimento do iPhone 14 Pro secará graças à COVID-19

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple alertou que o fornecimento de hardware do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max será atingido pelas contínuas restrições COVID-19 em seu fornecedor principal.

Os estoques de aparelhos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max já estavam manchados em várias capacidades de armazenamento e configurações de cores, mas a Apple diz que as coisas podem piorar.

A Apple disse em uma declaração que "as restrições COVID-19 impactaram temporariamente as instalações de montagem primárias do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max localizadas em Zhengzhou, China". Como resultado, a instalação está "operando atualmente com capacidade significativamente reduzida". Isso significa que as entregas de novos aparelhos devem agora ser menores do que se esperava inicialmente - um efeito de arrastamento, já que aqueles que esperam pegar um novo iPhone no varejo podem ter que esperar. As estimativas de entrega já se encontravam semanas antes do anúncio do fim de semana.

"Esperamos agora que as remessas do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max sejam menores do que esperávamos anteriormente e os clientes terão mais tempo de espera para receber seus novos produtos", acrescenta a declaração da Apple antes de dizer que está trabalhando em estreita colaboração com seu parceiro de fabricação para colocar as coisas de volta em funcionamento.

O parceiro em questão é a Foxconn, com relatórios tendo sugerido anteriormente que o fator estava no centro de um bloqueio de todo um parque industrial. Na época, pensou-se que o impacto sobre a Apple seria mínimo, tendo a Foxconn já criado um circuito fechado - ter funcionários que vivem no local comendo suas refeições em seus dormitórios para reduzir o risco de contrair o vírus.

Notavelmente, esta questão não afeta o iPhone 14 ou o iPhone 14 Plus, dois dispositivos que são fabricados em outras fábricas, mas que também são ditos estar em menor demanda do que seus equivalentes Pro.

Escrito por Oliver Haslam.