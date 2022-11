Siri poderia ficar mais rápido do que nunca com um gatilho 'Siri' simplificado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple está alegadamente interessada em abandonar sua famosa frase de gatilho "Hey Siri", escolhendo, em vez disso, permitir que as pessoas simplesmente digam "Siri" para invocar o assistente.

Todos os assistentes de voz digitais exigem que os usuários digam uma frase específica para chamar sua atenção, sendo que "Hey Siri" tem sido a frase de escolha da Apple por anos. Mas um novo relatório do Mark Gurman da Bloomberg, escrevendo através de seu boletim semanal Power On, tem isso prestes a mudar.

Gurman relata que a Apple já está testando a remoção do "Hey" de sua frase de gatilho, tornando mais rápido e fácil para as pessoas começarem a solicitar um Siri com as mãos livres. Enquanto iPhones e outros dispositivos Apple podem invocar o Siri através do apertar de um botão, é o recurso ativado por voz que torna os assistentes similares tão úteis. E a Apple espera que, ao encurtar o gatilho, as pessoas possam usá-lo mais rapidamente em HomePods e outros dispositivos, como o iPhone 14.

Entretanto, enquanto Gurman observa que isto pode "parecer uma pequena mudança", na verdade é mais complicado do que muitos podem pensar. "Fazer a mudança é um desafio técnico que requer uma quantidade significativa de treinamento de IA e trabalho de engenharia subjacente", diz ele. A Apple já está no meio desse treinamento, com os próprios funcionários usando "Siri" na tentativa de colocar o assistente em dia.

Gurman também aponta para o fato de que Siri precisa ser capaz de entender múltiplos sotaques e dialetos como mais um obstáculo, com o anterior gatilho "Hey Siri" dando a Siri mais palavras a partir das quais se pode entender a intenção do usuário. Ao remover uma dessas palavras, a Apple corre o risco de disparar acidentalmente ou simplesmente a Siri não responder em absoluto.

A frase de disparo com uma única palavra não é uma idéia nova, no entanto. Alexa, o próprio assistente digital da Amazon, lida muito bem com ela. Mas "Alexa" é uma palavra mais complexa com uma sílaba adicional quando comparada com "Siri", tornando mais fácil para o software pegar.

Escrito por Oliver Haslam.