(Pocket-lint) - Se você é um novo usuário de iPhone, você pode estar se perguntando como funciona o correio de voz em seu novo telefone. A Apple chama seu correio de voz no aplicativo padrão do telefone iPhone de "correio de voz visual".

Compatível com operadoras selecionadas, o correio de voz visual mostra uma lista visual real de suas mensagens. Você pode escolher qual reproduzir e excluir sem ter que ouvir todas elas. Você também pode ver transcrições (em alguns países de língua inglesa), o que significa que suas mensagens são transcritas em texto. Se você estiver curioso sobre o correio de voz visual, incluindo como configurá-lo, aqui está tudo o que você precisa saber.

Como configurar o correio de voz no iPhone

Primeira vez que se instala o correio de voz

A primeira vez que você tocar no correio de voz no aplicativo Phone, você será solicitado a criar uma senha de correio de voz e gravar sua saudação de correio de voz.

Abra o aplicativo Telefone e toque na aba Correio de voz. Toque em Set Up Now (Configurar agora). Crie uma senha para o correio de voz. Escolha uma saudação: Predefinido ou Personalizado Se você escolher Custom, você pode gravar uma nova saudação.

Como tocar e excluir mensagens de correio de voz no iPhone

Siri

Para tocar, compartilhar ou apagar uma mensagem de correio de voz, você pode simplesmente perguntar à Siri algo como: "Toque o correio de voz da Maggie".

Aplicação telefônica

Você pode ir ao Voicemail no aplicativo Phone do seu iPhone para gerenciar completamente suas mensagens.

Abra o aplicativo Telefone. Toque na aba Correio de voz, depois toque em uma mensagem. Faça qualquer uma das seguintes opções: Tocar a mensagem: Toque no botão Play.

Compartilhe a mensagem: Toque no botão Compartilhar.

Elimine a mensagem: Botão Tocar no Lixo.

Nota: As mensagens são salvas até que você ou sua operadora as apague. Para recuperar uma mensagem apagada, toque em Mensagens apagadas, toque na mensagem e, em seguida, toque em Deseletar.

Como ver transcrições de correio de voz no iPhone

As transcrições do correio de voz fazem parte do recurso de correio de voz visual - mas limitado ao iPhone 6s ou posterior. Não é necessário ativar as transcrições. Elas aparecerão automaticamente na aba Correio de Voz com cada mensagem.

Abra o aplicativo Telefone e navegue até a aba Correio de Voz. Toque em uma caixa de correio de voz para transcrevê-la. Se o correio de voz não tiver sido transcrito antes, você poderá ver "Transcrição do correio de voz...". A transcrição deverá aparecer em breve. Quando você revisitar o correio de voz, a transcrição deverá aparecer quando você o tocar. Você poderá ver alguns espaços em branco se a Apple não conseguir determinar o que a pessoa que ligou disse.

Como saber se seu iPhone suporta correio de voz visual

O correio de voz visual só está disponível no iPhone a partir de transportadoras selecionadas em países ou regiões selecionadas. Você pode ver a lista completa de operadoras suportadas nos EUA aqui e na Europa aqui.

Como ouvir suas mensagens se o correio de voz visual não estiver funcionando

Se o correio de voz visual não estiver funcionando, qualquer que seja o motivo, você ainda pode tentar verificar suas mensagens de seu iPhone (ou mesmo de outro telefone nos EUA e Canadá).

Em seu iPhone: Toque na aba Correio de voz no aplicativo Phone, depois siga as instruções da Apple para acessar suas mensagens.

Ou, de outro telefone nos EUA ou Canadá: Disque seu número, pressione * ou # (dependendo da operadora) para contornar sua saudação, depois digite sua senha do voicemail. Se você mora fora dos EUA e Canadá, verifique com sua operadora as instruções de como acessar suas mensagens de correio de voz sem o aplicativo Phone/visual voicemail.



Como mudar sua senha de correio de voz no iPhone

De seu iPhone, vá para Configurações > Telefone > Alterar senha do correio de voz, e então digite uma nova senha. É isso aí.

Como mudar sua saudação de correio de voz no iPhone

Para mudar sua saudação a qualquer momento, abra o aplicativo Phone, depois toque na aba Voicemail, e vá para Saudação. A partir daí, ajuste sua saudação de correio de voz. Simples.

Deseja saber mais?

Confira a página de suporte da Apple para correio de voz do iPhone para obter mais detalhes.

