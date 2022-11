iPhone 15 para usar o modem 5G da Qualcomm porque o da Apple não está pronto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de esperar que a Apple utilize seu próprio modem 5G a partir do iPhone 15, a Qualcomm diz agora que, em vez disso, fornecerá a "grande maioria" deles.

A Apple tem trabalhado na construção de seu próprio modem 5G desde que pegou o que restava do negócio de modem da Intel em 2019, mas sempre levaria tempo para deixá-lo pronto para uso em iPhones. Isso estava inicialmente previsto para acontecer em 2023 com o lançamento do iPhone 15, tendo a própria Qualcomm já dito que esperava perder a maior parte de seu negócio Apple. Agora, não tanto assim.

Comentários feitos em um documento que acompanhou o relatório de ganhos da Qualcomm na quarta-feira confirmaram que ela agora espera fornecer a "grande maioria" dos modems para os telefones da Apple no próximo ano.

No entanto, já havia uma sugestão de que esta mudança estava nos cartões. O analista Ming-Chi Kuo disse no início deste ano que ele acreditava que o próprio modem 5G da Apple havia "falhado". Ainda se espera que a Apple favoreça uma mudança para seu próprio modem no futuro, mas isso não acontecerá agora em 2023.

O desejo da Apple de controlar todos os aspectos da fabricação do iPhone não é uma novidade, é claro. Ela já projeta seus próprios chips e tem o TSMC construindo-os, enquanto é uma história semelhante com iPads e Macs graças à recente transição para o próprio silício da Apple. A remoção da Intel da linha Mac da Apple garante que a empresa não está mais vinculada ao roadmap da própria CPU do fabricante de chips. Como resultado, a Apple tem mais controle sobre quando lança seus Macs.

Se tudo correr de acordo com as cadências de lançamento anteriores, podemos esperar que a Apple anuncie seu alinhamento do iPhone 15 em meados de setembro de 2023 ou por volta dessa data.

Escrito por Oliver Haslam.