O iPhone 15 Pro não terá a nova câmera 8P como sugerido anteriormente

(Pocket-lint) - Rumores recentes sugerem que o iPhone 15 Pro e Pro Max (ou Ultra, como pode ser chamado) virá com uma câmera traseira "8P" melhorada. Entretanto, o proeminente analista da indústria Ming-Chi Kuo afirma agora que isso não vai acontecer.

Uma câmera 8P usa oito elementos plásticos em uma única lente traseira, projetada (geralmente) para reduzir a distorção ao invés de aumentar o zoom ou o foco. Que a Apple considere o aumento (um elemento extra sobre o iPhone 14 Pro) não é incomum, embora Kuo tenha postado no Twitter que ele não acredita que seja o caso.

"Acho que o rumor da adoção da série iPhone 15 Pro de uma lente 8P provavelmente não se tornará realidade", escreveu ele.

É mais provável que a Apple se concentre nas lentes de periscópio também rumores para a versão Max (Ultra) de seu próximo iPhone Pro, com rumores anteriores sugerindo também um impacto de 10x no zoom óptico do dispositivo.

Isto será significativo, se for verdade, pois o atual iPhone 14 Pro Max oferece zoom óptico de 3x - assim como o iPhone 14 Pro.

Por que somente o maior dos dois irá obter o aumento, não temos certeza. Mas, será bem-vindo seja qual for o aparelho em que ele se encaixe.

Escrito por Rik Henderson.