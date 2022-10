O iPhone 15 Pro da Apple poderia se livrar completamente dos botões físicos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple poderia abandonar os botões de volume e energia em seu próximo iPhone, de acordo com o respeitado analista do setor, Ming-Chi Kuo.

Seu último relatório afirma que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max "podem adotar um design de botões de estado sólido". Ele sugere que os aparelhos terão botões "tácteis", que funcionam como o botão de casa nos iPhones 7 e 8.

Isto vibra suavemente quando você pressiona aquela área, dando a impressão de um botão físico, mas sem uma área elevada.

Os "motores táticos"da Apple serão tocados do lado esquerdo e os botões do(s) telefone(s) serão tocados, muito parecidos com os botões de volume e potência atuais.

Minha última pesquisa indica que o botão de volume e o botão de força de dois novos modelos high-end do iPhone 15/2H23 podem adotar um design de botão de estado sólido (semelhante ao design do botão doméstico do iPhone 7/8/SE2 & 3) para substituir o design do botão físico/mecânico