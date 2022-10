iMessage no Android seria um produto "descartável", diz a Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Esperar que a Apple traga o iMessage para o Android parece ser um jogo de tolos neste ponto, com a empresa dizendo que seria um produto "descartável".

As chances de a Apple trazer o iMessage para o Android já eram pequenas, mas agora parecem ser quase nulas. Isso é depois que o vice-presidente sênior de Engenharia de Software da empresa, Craig Federighi, falou sobre o assunto durante o evento Tech Live do Wall Street Journal, ontem. Durante esse evento, ele foi questionado sobre a perspectiva de dar aos usuários de Android algum amor de bolha azul. Sua resposta foi bastante clara.

"Se vamos entrar em um mercado e seguir o caminho da construção de um aplicativo, temos que estar nele de uma forma que faça a diferença", disse Federighi ao discutir a possibilidade de a Apple construir um aplicativo iMessage para Android. Ele acrescentou que ele precisaria ser usado por muitos clientes e ter uma grande experiência.

Caso contrário, Federighi observou que o tempo gasto em iMessages para Android teria sido desperdiçado. "Se acabássemos de enviar um aplicativo que realmente não conseguisse massa crítica em outras plataformas, o que ele teria conseguido é que nos teria impedido de inovar de todas as maneiras que queremos inovar", disse ele. Ele prosseguiu dizendo que a idéia do iMessage no Android era uma idéia "descartável", acrescentando que "não ia servir ao mundo". No entanto, isso poderia ser algo com que os usuários de Android com amigos iPhone-toting discordariam.

A recusa da Apple em trazer o iMessage para o Android há muito tempo tem sido um osso de discórdia, assim como a recusa da Apple em adicionar suporte RCS ao aplicativo Messages nos iPhones.

Na realidade, a Apple sabe que o iMessage serve como um recurso de bloqueio para compradores de iPhone - algo que Federighi ele mesmo admitiu em um e-mail de 2013 quando admitiu estar "preocupado que o iMessage no Android serviria simplesmente para remover [um] obstáculo para as famílias do iPhone darem aos seus filhos telefones Android".

