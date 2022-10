Apple confirma mudança para USB-C... bye bye Lightning

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple confirmou oficialmente a mudança para USB-C para futuros dispositivos, incluindo iPhone, AirPods e acessórios.

Em um bate-papo com o The Wall Street Journal, como transmitido no Twitter, o vice-presidente sênior de marketing mundial da empresa, Greg Joswiak, revelou que a Apple mudará para o USB-C devido às novas diretrizes da UE, mas não acredita que seja a mudança certa:

"Os governos fazem o que têm que fazer". Obviamente, teremos que cumprir. Não temos escolha. Mas pensamos que a abordagem teria sido melhor ambientalmente e melhor para nossos clientes não ter um governo tão prescritivo", disse ele à apresentadora Joanna Stern.

Em explicação, Joswiak revelou que a discussão com a UE começou originalmente sobre o Micro USB há 10 anos e que a solução da Apple na época era oferecer adaptadores de energia USB que pudessem aceitar diferentes tipos de cabos:

"Nós chegamos, o que pensávamos, era um lugar melhor - que é ter adaptadores de energia com cabos destacáveis e você escolhe o cabo apropriado para seu dispositivo. Quer seja um dos nossos ou de outra pessoa".

"O que isso lhe permitiu fazer é ter mais de um bilhão de pessoas que têm [o cabo Relâmpago] para usar o que já têm e não ser interrompido, e causar uma carga de e-waste. Porque o que você vai fazer com esses cabos ao longo do tempo - bilhões deles?".

No entanto, a nova decisão da UE rejeita essa reivindicação e tornou obrigatório o uso do USB-C em futuros dispositivos (a partir de 2024).

Isso significa que o iPhone - potencialmente começando com o iPhone 16 - adotará a conectividade USB-C, assim como todos os outros dispositivos portáteis Apple. Seus modelos MacBooks e iPad Pro já utilizam o padrão de carga/transmissão de dados.

Escrito por Rik Henderson.