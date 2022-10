iPhone 15 Pro para obter mais RAM, o Pro Max zoom upgrade, diz o analista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O iPhone 15 Pro da Apple se beneficiará de mais RAM, uma porta USB-C e mais, diz um analista - mas o iPhone 15 Pro Max será aquele que você deseja.

Isso porque a Apple alegadamente dará ao iPhone 15 Pro Max uma nova lente periscópica, permitindo que ele se beneficie de maiores capacidades de zoom até 10x. O zoom máximo atual oferecido por um iPhone é de apenas 3x, fazendo da atualização potencial da câmera do próximo ano uma grande atualização para os fotógrafos.

A Apple pode ter acabado de lançar seus dispositivos iPhone 14 e iPhone 14 Pro, mas podemos estar confiantes de que mais iPhones chegarão no próximo ano. Os analistas da Trendforce acreditam que, além da atualização esperada do USB-C, a Apple também adicionará novos chips, mas provavelmente somente no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Este ano, o iPhone 14 usa o mesmo A15 Bionic que o iPhone 13 da linha do ano passado. Mas quem compra um iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max se beneficia de um novo A16 Bionic em seu lugar. Essa diferenciação provavelmente continuará no próximo ano, observam os analistas.

Outras diferenças entre os modelos Pro e não-Pro provavelmente incluirão mais RAM nos modelos de ponta mais alta, relatórios Trendforce. Todos os modelos iPhone 14 e iPhone 14 Pro têm atualmente 6GB de RAM, mas pensa-se agora que os modelos Pro do próximo ano terão 8GB, possivelmente para ajudar com o poder de processamento necessário por quaisquer novas características que são adicionadas ao sistema de câmera, incluindo aquele zoom de 10x.

Arredondando o relatório, Trendforce não espera que os modems 5G projetados pela Apple sejam usados no próximo ano, embora os modelos 2024 possam finalmente fazer a troca para longe da Qualcomm. A Apple tem trabalhado na tecnologia de modem interna desde que comprou o negócio de modems da Intel, mas até agora tem ficado com peças da Qualcomm enquanto o desenvolvimento continua.

Se tudo correr conforme os anos anteriores, podemos esperar que a Apple anuncie o alinhamento do iPhone 15 em setembro de 2023.

Escrito por Oliver Haslam.