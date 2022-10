Como atualizar aplicativos em seu iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você é novo em seu iPhone, ou se você está apenas tentando aperfeiçoar a forma de usar um que você já tem há algum tempo, uma pergunta que você pode estar se perguntando é como atualizar aplicativos.

O que costumava ser uma grande parte da experiência da App Store no iOS, com sua própria seção e notificações para que você saiba quando as atualizações são necessárias, se tornou muito mais sutil. Ainda assim, siga os passos que apresentamos abaixo e você estará atualizando seus aplicativos em pouco tempo.

Como atualizar os aplicativos no iPhone

A App Store ainda é nosso destino quando se trata de atualizar aplicativos - siga os passos abaixo.

Abra a App Store em seu iPhone Toque na imagem de seu perfil no canto superior direito do visor Uma vez que seu perfil abra, desça até ver uma lista de aplicativos instalados Toque em "Atualizar" ao lado daqueles que têm a opção, para atualizá-los manualmente

É isso aí - agora você está atualizando aplicativos (e um prático botão Update All no topo da lista fará isso em um grande lote para você).

Se você simplesmente vê uma lista de aplicativos com "Abrir" ao lado deles, temos boas notícias - você não tem nenhuma atualização que possa fazer, então todos os seus aplicativos estão atualizados.

Como ligar as atualizações automáticas no iPhone

Se você quiser que seu telefone trate dessas atualizações para você (como a maioria de nós fará), basta seguir os passos abaixo para verificar se as atualizações automáticas estão ligadas (ou desligadas, como você preferir).

Abra o aplicativo Settings em seu iPhone Vá até a App Store e entre nas configurações Em Downloads automáticos, verifique se o App Updates está habilitado ou desabilitado como você deseja

Isto terá seu telefone atualizado automaticamente ou não, o que for mais fácil para você.

Escrito por Max Freeman-Mills.